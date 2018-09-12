На ремонт лікарні у Ковелі не вистачає 10 мільйонів гривень





Про це інформують на сайті Ковельської міськради, – пише



Так, у рамках Національної програми «Велике будівництво» у Ковельському МТМО передбачається до кінця нинішнього року провести реконструкцію приймального відділення. На це із державного бюджету місто отримало вісім мільйонів гривень.



На замовлення медзакладу розроблено проектно-кошторисну документацію. Вона передбачає перепланування існуючих приміщень та влаштування нового двоповерхового корпусу. Приймальне відділення буде мати в’їзд для автотранспорту невідкладної медичної допомоги через павільйон (критий навіс), входи – для планових хворих, в окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби, а також – для маломобільної групи населення з влаштуванням підйомника.



У відділенні облаштують рецепцію, консультативно-оглядові кабінети, місця для очікування пацієнтів та супроводжуючих, вбиральні тощо.



У разі успішної реалізації проекту у визначені строки на опорний медзаклад з державного бюджету додатково надійде спеціалізоване медичне обладнання – КТ, 2 кардіомонітори, апарат ШВЛ, МРТ.



Загальна кошторисна вартість реконструкції становить орієнтовно 16-18 мільйонів гривень.



Для проведення робіт необхідно буде здійснити додаткові видатки з міського бюджету в розмірі 8-10 мільйонів. Втім, ці кошти в ньому не передбачені. Варто зауважити, що через карантин у Ковелі і так складна ситуація із наповненням казни. За підсумками першого півріччя вона уже недоотримала податків та зборів на загальну суму понад 7 мільйонів гривень.



Це зумовило призупинення фінансування важливих об’єктів благоустрою.



Зрозуміло, що у нинішніх реаліях 10 мільйонів місто не може спрямувати на реконструкцію приймального відділення. Але можна піти іншим шляхом і залучити кошти потенційного інвестора.



У зв’язку з цим на сесію міської ради було винесено проект рішення про об’єднання у переліку інвестування двох об’єктів – незавершеного будівництва восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку з поліклінікою і торговельно-офісними приміщеннями та приймального відділення.



Це б дозволило отриманий фінансовий ресурс спрямувати на проведення робіт з реконструкції приймального відділення. Разом з тим добудувати восьмиповерховий багатоквартирний житловий будинок з поліклінікою та торговельно-офісними приміщеннями по вул. В.Івасюка.



Цей проект рішення викликав бурхливе обговорення серед депутатів. Заступник міського голови Андрій Товстига переконував обранців громади, що питання потребує термінового вирішення, адже до кінця року необхідно освоїти державні кошти.



Депутати двічі повертались до розгляду цього важливого для громади питання. Але воно так і не набрало необхідної кількості голосів.

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