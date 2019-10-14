14 окремій механізованій бригаді передали нову техніку. ФОТО





Про це інформує



“Вітайте, – у нас поповнення! До строю нашої бригади “стала” нова техніка, на якій випробовуватимемо свою силу, заковану в броню! Наші велети – смерть для ворога, й безпека й мир для України! Князівська 14 омбр – вміємо, можемо, переможемо! Все буде – Україна!” – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, яка дислокується у Володимирі-Волинському, отримала нову техніку.Про це інформує пресслужба ОМБр “Вітайте, – у нас поповнення! До строю нашої бригади “стала” нова техніка, на якій випробовуватимемо свою силу, заковану в броню! Наші велети – смерть для ворога, й безпека й мир для України! Князівська 14 омбр – вміємо, можемо, переможемо! Все буде – Україна!” – йдеться у повідомленні.

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