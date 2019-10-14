14 окремій механізованій бригаді передали нову техніку. ФОТО
Сьогодні, 08:32
14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, яка дислокується у Володимирі-Волинському, отримала нову техніку.
Про це інформує пресслужба ОМБр.
“Вітайте, – у нас поповнення! До строю нашої бригади “стала” нова техніка, на якій випробовуватимемо свою силу, заковану в броню! Наші велети – смерть для ворога, й безпека й мир для України! Князівська 14 омбр – вміємо, можемо, переможемо! Все буде – Україна!” – йдеться у повідомленні.
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Про це інформує пресслужба ОМБр.
“Вітайте, – у нас поповнення! До строю нашої бригади “стала” нова техніка, на якій випробовуватимемо свою силу, заковану в броню! Наші велети – смерть для ворога, й безпека й мир для України! Князівська 14 омбр – вміємо, можемо, переможемо! Все буде – Україна!” – йдеться у повідомленні.
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