МОЗ не забороняє роботу груп подовженого дня у школах





Як передає кореспондент Максим Степанов під час брифінгу 29 серпня.



За словами Степанова, МОЗ у своїх рекомендаціях щодо роботи освітніх закладів жодним чином не обмежує навчання в групах подовженого дня.



Головне, щоб керівник закладу дотримувався всіх правил та рекомендацій щодо освітнього процесу, встановлених міністерством.



Степанов зазначив, що рішення про запровадження групи подовженого дня має приймати керівник освітнього закладу.



Як повідомляли раніше, Міносвіти та МОЗ розглядають три сценарії, за якими в школах почнеться навчання. Зокрема, за умови низького рівня захворюваності в регіоні дозволять відвідування закладів освіти у звичайному режимі; у разі високого рівня захворюваності - освітній процес забезпечується повністю дистанційно; якщо рівень захворюваності середній, то освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я України жодним чином не обмежує роботу груп подовженого дня в освітніх закладах.Як передає кореспондент Укрінформу , про це заявив міністр охорони здоров'япід час брифінгу 29 серпня.За словами Степанова, МОЗ у своїх рекомендаціях щодо роботи освітніх закладів жодним чином не обмежує навчання в групах подовженого дня.Головне, щоб керівник закладу дотримувався всіх правил та рекомендацій щодо освітнього процесу, встановлених міністерством.Степанов зазначив, що рішення про запровадження групи подовженого дня має приймати керівник освітнього закладу.Як повідомляли раніше, Міносвіти та МОЗ розглядають три сценарії, за якими в школах почнеться навчання. Зокрема, за умови низького рівня захворюваності в регіоні дозволять відвідування закладів освіти у звичайному режимі; у разі високого рівня захворюваності - освітній процес забезпечується повністю дистанційно; якщо рівень захворюваності середній, то освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.

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