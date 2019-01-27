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Двоє лучан здобули золоті медалі на кубку України з плавання. ФОТО

Двоє лучан здобули золоті медалі на кубку України з плавання. ФОТО
Другий етап кубку України з плавання, який відбувався 26-28 серпня у місті Харків, завершився для волинських плавців відмінними результатами.

Так, спортсмени команди Волинської області здобули 5 медалей, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Лучанин Максим Ткачук виборов золоті медалі у запливі на дистанції 100 м брасом та 200 м брасом, встановивши нові рекорди Волинської області. Тренує спортсмена В.Самчук.

У запливі на дистанцію 50 м брасом золото виборола Дана Ахметова з Луцька, також встановивши новий рекорд області. Тренує плавчиню С. Максимюк.

Срібну винагороду Дана Ахметова отримала у запливі на дистанції 100 м брасом. Бронзу здобув лучанин Олександр Пінчук у запливі на спині на дистанції 100 м.

Двоє лучан здобули золоті медалі на кубку України з плавання. ФОТО
Двоє лучан здобули золоті медалі на кубку України з плавання. ФОТО
Двоє лучан здобули золоті медалі на кубку України з плавання. ФОТО

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Теги: лучани, спорт
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