Двоє лучан здобули золоті медалі на кубку України з плавання. ФОТО
Сьогодні, 16:06
Другий етап кубку України з плавання, який відбувався 26-28 серпня у місті Харків, завершився для волинських плавців відмінними результатами.
Так, спортсмени команди Волинської області здобули 5 медалей, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Лучанин Максим Ткачук виборов золоті медалі у запливі на дистанції 100 м брасом та 200 м брасом, встановивши нові рекорди Волинської області. Тренує спортсмена В.Самчук.
У запливі на дистанцію 50 м брасом золото виборола Дана Ахметова з Луцька, також встановивши новий рекорд області. Тренує плавчиню С. Максимюк.
Срібну винагороду Дана Ахметова отримала у запливі на дистанції 100 м брасом. Бронзу здобув лучанин Олександр Пінчук у запливі на спині на дистанції 100 м.
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Так, спортсмени команди Волинської області здобули 5 медалей, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Лучанин Максим Ткачук виборов золоті медалі у запливі на дистанції 100 м брасом та 200 м брасом, встановивши нові рекорди Волинської області. Тренує спортсмена В.Самчук.
У запливі на дистанцію 50 м брасом золото виборола Дана Ахметова з Луцька, також встановивши новий рекорд області. Тренує плавчиню С. Максимюк.
Срібну винагороду Дана Ахметова отримала у запливі на дистанції 100 м брасом. Бронзу здобув лучанин Олександр Пінчук у запливі на спині на дистанції 100 м.
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