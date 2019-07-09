Мешканці трьох будинків у Луцьку декілька днів сидітимуть без гарячої води





Про це



Надання послуги з гарячого водопостачання припинили через роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі на вулиці Вороніхіна. У зв'язку з цим послугу з гарячого водопостачання тимчасово припинили для мешканців багатоквартирних будинків на вулиці Мазепи, 10, 12, 14.



Зауважують, що через великий обсяг робіт (заміні підлягають 75 м теплової мережі) орієнтовний час відновлення послуги - 2 вересня, про що повідомляють додатково.



Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 серпня з 10:00 для трьох багатоквартирних будинків на вулиці Мазепи тимчасово припинили послуги з постачання гарячої води.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".Надання послуги з гарячого водопостачання припинили через роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі на вулиці Вороніхіна. У зв'язку з цим послугу з гарячого водопостачання тимчасово припинили для мешканців багатоквартирних будинків на вулиці Мазепи, 10, 12, 14.Зауважують, що через великий обсяг робіт (заміні підлягають 75 м теплової мережі) орієнтовний час відновлення послуги - 2 вересня, про що повідомляють додатково.Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію