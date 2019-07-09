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Мешканці трьох будинків у Луцьку декілька днів сидітимуть без гарячої води

Мешканці трьох будинків у Луцьку декілька днів сидітимуть без гарячої води
31 серпня з 10:00 для трьох багатоквартирних будинків на вулиці Мазепи тимчасово припинили послуги з постачання гарячої води.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Надання послуги з гарячого водопостачання припинили через роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі на вулиці Вороніхіна. У зв'язку з цим послугу з гарячого водопостачання тимчасово припинили для мешканців багатоквартирних будинків на вулиці Мазепи, 10, 12, 14.

Зауважують, що через великий обсяг робіт (заміні підлягають 75 м теплової мережі) орієнтовний час відновлення послуги - 2 вересня, про що повідомляють додатково.

Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, гаряча вода, відключення
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