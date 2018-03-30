У Володимирі-Волинському на багатоповерхівці хочуть намалювати мурал, присвячений воїнам
Сьогодні, 08:15
У Володимирі-Волинському стіну однієї з багатоповерхівок хочуть прикрасити муралом, присвяченим військовим.
На думку ініціаторів проєкту, мурал слугуватиме пам'ятю про полеглих Героїв, що віддали своє життя за волю, незалежність і суверенне майбутнє нашої держави, - йдеться на платформі volodymyr.pb.
Мурал пропонують намалювати на стіні 5-поверхового будинку на вулиці Поліської Січі, 7.
"Будинок знаходиться при в'їзді до міста Володимира-Волинського - він сіро-жовтого та непривітного кольору, і зовнішній вигляд є відлунням культури радянських часів та обмежується лише функціональністю, створюючи у його мешканців домінуюче, пригнічене відчуття. Щоб привернути увагу до будинку та повернути йому естетичний вигляд - пропонуємо намалювати на ньому мурал, який приверне увагу жителів і туристів міста", - йдеться у пропозиції.
На реалізацію проєкту потрібно витратити 232 980 гривень.
Проголосувати за проєкт можна, перейшовши за посиланням.
Фото ілюстративне.
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На думку ініціаторів проєкту, мурал слугуватиме пам'ятю про полеглих Героїв, що віддали своє життя за волю, незалежність і суверенне майбутнє нашої держави, - йдеться на платформі volodymyr.pb.
Мурал пропонують намалювати на стіні 5-поверхового будинку на вулиці Поліської Січі, 7.
"Будинок знаходиться при в'їзді до міста Володимира-Волинського - він сіро-жовтого та непривітного кольору, і зовнішній вигляд є відлунням культури радянських часів та обмежується лише функціональністю, створюючи у його мешканців домінуюче, пригнічене відчуття. Щоб привернути увагу до будинку та повернути йому естетичний вигляд - пропонуємо намалювати на ньому мурал, який приверне увагу жителів і туристів міста", - йдеться у пропозиції.
На реалізацію проєкту потрібно витратити 232 980 гривень.
Проголосувати за проєкт можна, перейшовши за посиланням.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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