У Володимирі-Волинському на багатоповерхівці хочуть намалювати мурал, присвячений воїнам





На думку ініціаторів проєкту, мурал слугуватиме пам'ятю про полеглих Героїв, що віддали своє життя за волю, незалежність і суверенне майбутнє нашої держави, - йдеться на платформі volodymyr.pb.



Мурал пропонують намалювати на стіні 5-поверхового будинку на вулиці Поліської Січі, 7.



"Будинок знаходиться при в'їзді до міста Володимира-Волинського - він сіро-жовтого та непривітного кольору, і зовнішній вигляд є відлунням культури радянських часів та обмежується лише функціональністю, створюючи у його мешканців домінуюче, пригнічене відчуття. Щоб привернути увагу до будинку та повернути йому естетичний вигляд - пропонуємо намалювати на ньому мурал, який приверне увагу жителів і туристів міста", - йдеться у пропозиції.



На реалізацію проєкту потрібно витратити 232 980 гривень.



Проголосувати за проєкт можна, перейшовши за



Фото ілюстративне.

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