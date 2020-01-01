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Жінка з Волині загубилася в лісі й застрягла там у болоті

Жінка з Волині загубилася в лісі й застрягла там у болоті
Жінка заблукала у лісах Старовижівського району. Її оперативно розшукали та допомогли повернутися додому.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що днями у вечірню пору доби до працівників Старовижівського відділення поліції звернулася жителька Ковеля та попросила розшукати її 70-річну свекруху, яка заблукала у лісі. Заявниця розповіла, що спілкувалася з родичкою по телефону: та повідомила, що загубилася поблизу сіл Поліське – Брунетівка Старовижівського району й, окрім густого лісу, більше нічого не бачить.

На пошуки громадянки негайно вирушили працівники групи реагування патрульної поліції та поліцейський офіцер Старовижівської об’єднаної територіальної громади. Вони оперативно розшукали літню жінку вже через дві години після звернення. Пенсіонерка перебувала в болотяному лісовому масиві й не могла вибратися звідти. Правоохоронці визволили жінку з непрохідних хащів, забрали всі її речі та допомогли добратись додому.

Подорож жінки завершилася щасливо завдяки злагодженим і оперативним діям поліцейських.

Зауважують також, що рідні врятованої громадянки надіслали на адресу ГУНП у Волинській області подяку працівникам поліції та диспетчеру, «які допомогли їх мамі вибратися з біди».



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Теги: ліс, хащі, Волинь, поліція
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