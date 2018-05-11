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На Волині горіла вантажівка

На Волині горіла вантажівка
Учора, 3 вересня, сталося загорання вантажного автомобіля в селі Оконськ Маневицького району.

Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.

Інформують, що пожежу загасили силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини.

Ймовірна причина: несправність рухомих вузлів і деталей (перегрів унаслідок тертя).

Фото ілюстративне

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Теги: вантажівка, пожежа, Волинь
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