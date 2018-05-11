На Волині горіла вантажівка





Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.



Інформують, що пожежу загасили силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини.



Ймовірна причина: несправність рухомих вузлів і деталей (перегрів унаслідок тертя).



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 3 вересня, сталося загорання вантажного автомобіля в селі Оконськ Маневицького району.Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.Інформують, що пожежу загасили силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини.Ймовірна причина: несправність рухомих вузлів і деталей (перегрів унаслідок тертя).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію