На Волині горіла вантажівка
Сьогодні, 10:00
Учора, 3 вересня, сталося загорання вантажного автомобіля в селі Оконськ Маневицького району.
Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.
Інформують, що пожежу загасили силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини.
Ймовірна причина: несправність рухомих вузлів і деталей (перегрів унаслідок тертя).
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.
Інформують, що пожежу загасили силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини.
Ймовірна причина: несправність рухомих вузлів і деталей (перегрів унаслідок тертя).
Фото ілюстративне
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