На Волині завтра, 6 вересня, прогнозують грози

У Волинській області у неділю, 6 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Також обіцяють короткочасний дощ, грозу.Про це інформує Волинський центр з гідрометеорології.Вiтер пiвнічно-захiдний, 5-10 м/с.Температура повітря вночi становитиме 10-15°, вдень - 20-25°.6 вересня вшановують пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день - тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ - буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.