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На Волині завтра, 6 вересня, прогнозують грози

На Волині завтра, 6 вересня, прогнозують грози
У Волинській області у неділю, 6 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Також обіцяють короткочасний дощ, грозу.

Про це інформує Волинський центр з гідрометеорології.

Вiтер пiвнічно-захiдний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночi становитиме 10-15°, вдень - 20-25°.

6 вересня вшановують пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день - тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ - буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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