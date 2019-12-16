На Волині завтра, 6 вересня, прогнозують грози
Сьогодні, 19:00
У Волинській області у неділю, 6 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Також обіцяють короткочасний дощ, грозу.
Про це інформує Волинський центр з гідрометеорології.
Вiтер пiвнічно-захiдний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночi становитиме 10-15°, вдень - 20-25°.
6 вересня вшановують пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день - тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ - буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.
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Про це інформує Волинський центр з гідрометеорології.
Вiтер пiвнічно-захiдний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночi становитиме 10-15°, вдень - 20-25°.
6 вересня вшановують пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день - тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ - буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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