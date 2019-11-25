Волинянка народила дитину хвору на рак





Вага хлопчика сягала всього 1 кілограм 700 грамів, - пише видання



Малюка відразу прооперували, однак боротьба за його життя триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біда увірвалася в дім молодих батьків з Шацька. Жінка народила сина на 30-му тижні вагітності — він з’явився на світ шляхом кесаревого розтину. У немовляти виявили онкологічне захворювання.Вага хлопчика сягала всього 1 кілограм 700 грамів, - пише видання Високий замок. Малюка відразу прооперували, однак боротьба за його життя триває.

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