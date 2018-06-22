В Україні вагу автомобілів контролюватимуть цілодобово
Сьогодні, 04:18
Кабінет міністрів постановив вести цілодобовий ваговий контроль транспортних засобів Укртрансбезпекою разом з Нацполіцією, СБУ, ДФС, Укравтодором та місцевими органами виконавчої влади.
Відповідне розпорядження "Про заходи з недопущення руйнування автомобільних доріг" уряд ухвалив 7 вересня повідомляє представник Кабінету міністрів у Раді Василь Мокан, - пише Українська правда.
Окрім спільних заходів габаритно-вагового контролю, передбачено закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць здійснення габаритно-вагового контролю.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку), а також встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю.
"Ми знаємо про велику проблему – ми будуємо (автодороги. – Ред.), а "товариші" з Укртрансбезпеки – не всі, але в цілому – вони руйнують. Через те, що не контролюють перевантажені перевезення, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт. І ці вантажівки розбивають нові, сучасні дороги, які зараз ремонтують", – сказав президент, спілкуючись з представниками ЗМІ.
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Відповідне розпорядження "Про заходи з недопущення руйнування автомобільних доріг" уряд ухвалив 7 вересня повідомляє представник Кабінету міністрів у Раді Василь Мокан, - пише Українська правда.
Окрім спільних заходів габаритно-вагового контролю, передбачено закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць здійснення габаритно-вагового контролю.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку), а також встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю.
"Ми знаємо про велику проблему – ми будуємо (автодороги. – Ред.), а "товариші" з Укртрансбезпеки – не всі, але в цілому – вони руйнують. Через те, що не контролюють перевантажені перевезення, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт. І ці вантажівки розбивають нові, сучасні дороги, які зараз ремонтують", – сказав президент, спілкуючись з представниками ЗМІ.
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