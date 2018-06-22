вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні вагу автомобілів контролюватимуть цілодобово

В Україні вагу автомобілів контролюватимуть цілодобово
Кабінет міністрів постановив вести цілодобовий ваговий контроль транспортних засобів Укртрансбезпекою разом з Нацполіцією, СБУ, ДФС, Укравтодором та місцевими органами виконавчої влади.

Відповідне розпорядження "Про заходи з недопущення руйнування автомобільних доріг" уряд ухвалив 7 вересня повідомляє представник Кабінету міністрів у Раді Василь Мокан, - пише Українська правда.

Окрім спільних заходів габаритно-вагового контролю, передбачено закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць здійснення габаритно-вагового контролю.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку), а також встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю.

"Ми знаємо про велику проблему – ми будуємо (автодороги. – Ред.), а "товариші" з Укртрансбезпеки – не всі, але в цілому – вони руйнують. Через те, що не контролюють перевантажені перевезення, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт. І ці вантажівки розбивають нові, сучасні дороги, які зараз ремонтують", – сказав президент, спілкуючись з представниками ЗМІ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, правила, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині визначать найкращих напівмарафонців країни для участі в чемпіонаті світу
Сьогодні, 05:18
В Україні вагу автомобілів контролюватимуть цілодобово
Сьогодні, 04:18
ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів
Сьогодні, 03:17
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 02:16
Почався навчальний рік у головній недільній школи Волинської єпархії
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
20 травень, 15:33
Як не набрати зайвого: 5 правил святкового застілля Як не набрати зайвого: 5 правил святкового застілля
02 січень, 18:33
В Україні пообіцяли відмовитися від маршруток В Україні пообіцяли відмовитися від маршруток
22 червень, 2018, 04:00
Назвали найпопулярніший транспорт серед українців. ІНФОГРАФІКА Назвали найпопулярніший транспорт серед українців. ІНФОГРАФІКА
19 жовтень, 2016, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині визначать найкращих напівмарафонців країни для участі в чемпіонаті світу
Сьогодні, 05:18
 0
В Україні вагу автомобілів контролюватимуть цілодобово
Сьогодні, 04:18
 0
ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів
Сьогодні, 03:17
 0
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 02:16
 0
Почався навчальний рік у головній недільній школи Волинської єпархії
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8