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На автодорозі Луцьк-Рованці встановлять 47 світлофорів

На автодорозі Луцьк-Рованці встановлять 47 світлофорів
Протягом року запланували нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті з вулицями Новою, Тополева, Луговою автодороги Луцьк–Рованці.

Відкриті торги для пошуку виконавця робіт оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 вересня, а аукціон розпочнеться 21 вересня, - пишуть Волинські новини.

Очікувана вартість встановлення світлофорів становить 4,243 мільйона гривень.

Йдеться про такі роботи:

- встановлення 47 світлофорів на опорі: 31 транспортного світлофора, зокрема з відліком часу, та 16 пішохідних світлофорів;

- встановлення 6 приладів звукового оповіщення;

- встановлення камери відеоспостереження;

- пусконалагоджувальні роботи;

- улаштування пішохідної доріжки з бруківки;

- облаштування водоспускної канави;

- озеленення (посів газонів);

- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки;

- встановлення дорожніх знаків;

- встановлення пішохідного огородження та обмежувачів руху.

Термін виконання робіт – до 30 жовтня 2021 року.

Громадськість виступила з ініціативою облаштувати світлофор на аварійній ділянці дороги Луцьк–Рованці – на перетині вулиць Об’їзної та Тополева, адже там часто стаються летальні ДТП. Так, у другій половині серпня на пішохідному переході на згаданому перехресті водій буса збив 15-річну дівчину. Минулоріч на цій же ділянці дороги легковик на смерть збив чоловіка.

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Теги: Луцьк, Рованці, світлофори
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