На автодорозі Луцьк-Рованці встановлять 47 світлофорів





Відкриті торги для пошуку виконавця робіт оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 вересня, а аукціон розпочнеться 21 вересня, - пишуть



Очікувана вартість встановлення світлофорів становить 4,243 мільйона гривень.



Йдеться про такі роботи:



- встановлення 47 світлофорів на опорі: 31 транспортного світлофора, зокрема з відліком часу, та 16 пішохідних світлофорів;



- встановлення 6 приладів звукового оповіщення;



- встановлення камери відеоспостереження;



- пусконалагоджувальні роботи;



- улаштування пішохідної доріжки з бруківки;



- облаштування водоспускної канави;



- озеленення (посів газонів);



- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки;



- встановлення дорожніх знаків;



- встановлення пішохідного огородження та обмежувачів руху.



Термін виконання робіт – до 30 жовтня 2021 року.



Громадськість виступила з ініціативою облаштувати світлофор на аварійній ділянці дороги Луцьк–Рованці – на перетині вулиць Об’їзної та Тополева, адже там часто стаються летальні ДТП. Так, у другій половині серпня на пішохідному переході на згаданому перехресті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом року запланували нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті з вулицями Новою, Тополева, Луговою автодороги Луцьк–Рованці.Відкриті торги для пошуку виконавця робіт оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 вересня, а аукціон розпочнеться 21 вересня, - пишуть Волинські новини Очікувана вартість встановлення світлофорів становить 4,243 мільйона гривень.Йдеться про такі роботи:- встановлення 47 світлофорів на опорі: 31 транспортного світлофора, зокрема з відліком часу, та 16 пішохідних світлофорів;- встановлення 6 приладів звукового оповіщення;- встановлення камери відеоспостереження;- пусконалагоджувальні роботи;- улаштування пішохідної доріжки з бруківки;- облаштування водоспускної канави;- озеленення (посів газонів);- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки;- встановлення дорожніх знаків;- встановлення пішохідного огородження та обмежувачів руху.Термін виконання робіт – до 30 жовтня 2021 року.Громадськість виступила з ініціативою облаштувати світлофор на аварійній ділянці дороги Луцьк–Рованці – на перетині вулиць Об’їзної та Тополева, адже там часто стаються летальні ДТП. Так, у другій половині серпня на пішохідному переході на згаданому перехресті водій буса збив 15-річну дівчину . Минулоріч на цій же ділянці дороги легковик на смерть збив чоловіка.

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