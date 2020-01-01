На автодорозі Луцьк-Рованці встановлять 47 світлофорів
Сьогодні, 20:14
Протягом року запланували нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті з вулицями Новою, Тополева, Луговою автодороги Луцьк–Рованці.
Відкриті торги для пошуку виконавця робіт оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 вересня, а аукціон розпочнеться 21 вересня, - пишуть Волинські новини.
Очікувана вартість встановлення світлофорів становить 4,243 мільйона гривень.
Йдеться про такі роботи:
- встановлення 47 світлофорів на опорі: 31 транспортного світлофора, зокрема з відліком часу, та 16 пішохідних світлофорів;
- встановлення 6 приладів звукового оповіщення;
- встановлення камери відеоспостереження;
- пусконалагоджувальні роботи;
- улаштування пішохідної доріжки з бруківки;
- облаштування водоспускної канави;
- озеленення (посів газонів);
- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки;
- встановлення дорожніх знаків;
- встановлення пішохідного огородження та обмежувачів руху.
Термін виконання робіт – до 30 жовтня 2021 року.
Громадськість виступила з ініціативою облаштувати світлофор на аварійній ділянці дороги Луцьк–Рованці – на перетині вулиць Об’їзної та Тополева, адже там часто стаються летальні ДТП. Так, у другій половині серпня на пішохідному переході на згаданому перехресті водій буса збив 15-річну дівчину. Минулоріч на цій же ділянці дороги легковик на смерть збив чоловіка.
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Відкриті торги для пошуку виконавця робіт оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 вересня, а аукціон розпочнеться 21 вересня, - пишуть Волинські новини.
Очікувана вартість встановлення світлофорів становить 4,243 мільйона гривень.
Йдеться про такі роботи:
- встановлення 47 світлофорів на опорі: 31 транспортного світлофора, зокрема з відліком часу, та 16 пішохідних світлофорів;
- встановлення 6 приладів звукового оповіщення;
- встановлення камери відеоспостереження;
- пусконалагоджувальні роботи;
- улаштування пішохідної доріжки з бруківки;
- облаштування водоспускної канави;
- озеленення (посів газонів);
- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки;
- встановлення дорожніх знаків;
- встановлення пішохідного огородження та обмежувачів руху.
Термін виконання робіт – до 30 жовтня 2021 року.
Громадськість виступила з ініціативою облаштувати світлофор на аварійній ділянці дороги Луцьк–Рованці – на перетині вулиць Об’їзної та Тополева, адже там часто стаються летальні ДТП. Так, у другій половині серпня на пішохідному переході на згаданому перехресті водій буса збив 15-річну дівчину. Минулоріч на цій же ділянці дороги легковик на смерть збив чоловіка.
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