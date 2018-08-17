Двох волинян, які встромили ножі у серця товаришам по чарці, взяли під варту

Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої відстояли в суді апеляційної інстанції обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 48-річному волинянину, підозрюваному у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Слідство вважає, що увечері 27 серпня 2020 року нетверезий чоловік вдарив ножем у груди товариша по чарці і вцілив у серце. Потерпілий помер.Прокурори, підтримавши клопотання слідчих, домоглися застосування судом до підозрюваного у вчиненні цього злочину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, проте сторона захисту оскаржила це рішення.Суд, приставши на позицію прокурорів, залишив чоловіка під вартою.Інша ситуація трапилася 05 вересня 2020 року. Також нетверезий чоловік завдав удар ножем у груди товариша по чарці.На щастя, потерпілий вижив.Його кривднику повідомили про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.Довідково: Згідно із санкцією ч.1 ст. 121 КК України, умисне тяжке тілесне ушкодження карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.За заподіяння ж тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.