Порушення карантину: у Тернополі масово складають протоколи на директорів шкіл та дитсадків
Сьогодні, 23:34
Попри потрапляння Тернополя до червоної карантинної зони, школи та дитячі садки у місті продовжують працювати.
Поліція склала протоколи за порушення карантину на керівників 31 школи та 13 дитсадків. Про це інформують Факти.
Правоохоронці проводять рейди не лише навчальними закладами, а й торговими та розважальними, попереджаючи, що невиконання карантинних норм може завершитися кримінальною відповідальністю.
Якщо діти захворіють у школі на коронавірус, кримінальна відповідальність загрожує саме директору.
Водночас влада Тернополя вирішила, що в місті все працюватиме у звичайному режимі, незважаючи на потрапляння до червоної зони.
А мер міста Сергій Надал звернувся в поліцію з проханням не складати протоколи на підприємців, оскільки вважає постанову уряду незаконною.
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Поліція склала протоколи за порушення карантину на керівників 31 школи та 13 дитсадків. Про це інформують Факти.
Правоохоронці проводять рейди не лише навчальними закладами, а й торговими та розважальними, попереджаючи, що невиконання карантинних норм може завершитися кримінальною відповідальністю.
Якщо діти захворіють у школі на коронавірус, кримінальна відповідальність загрожує саме директору.
Водночас влада Тернополя вирішила, що в місті все працюватиме у звичайному режимі, незважаючи на потрапляння до червоної зони.
А мер міста Сергій Надал звернувся в поліцію з проханням не складати протоколи на підприємців, оскільки вважає постанову уряду незаконною.
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