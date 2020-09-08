Порушення карантину: у Тернополі масово складають протоколи на директорів шкіл та дитсадків





Поліція склала протоколи за порушення карантину на керівників 31 школи та 13 дитсадків. Про це інформують



Правоохоронці проводять рейди не лише навчальними закладами, а й торговими та розважальними, попереджаючи, що невиконання карантинних норм може завершитися кримінальною відповідальністю.



Якщо діти захворіють у школі на коронавірус, кримінальна відповідальність загрожує саме директору.





Водночас влада Тернополя вирішила, що в місті все працюватиме у звичайному режимі, незважаючи на потрапляння до червоної зони.



А мер міста Сергій Надал звернувся в поліцію з проханням не складати протоколи на підприємців, оскільки вважає постанову уряду незаконною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри потрапляння Тернополя до червоної карантинної зони, школи та дитячі садки у місті продовжують працювати.Поліція склала протоколи за порушення карантину на керівників 31 школи та 13 дитсадків. Про це інформують Факти Правоохоронці проводять рейди не лише навчальними закладами, а й торговими та розважальними, попереджаючи, що невиконання карантинних норм може завершитися кримінальною відповідальністю.Якщо діти захворіють у школі на коронавірус, кримінальна відповідальність загрожує саме директору.Водночас влада Тернополя вирішила, що в місті все працюватиме у звичайному режимі, незважаючи на потрапляння до червоної зони.А мер містазвернувся в поліцію з проханням не складати протоколи на підприємців, оскільки вважає постанову уряду незаконною.

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