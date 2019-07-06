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До Дня міста виготовили стильні сувеніри з символікою Луцька. ФОТО

До Дня міста виготовили стильні сувеніри з символікою Луцька. ФОТО
У Луцьку з нагоди Дня міста виготовили стильні сувеніри з символікою міста.

Про це повідомляє Центр туристичної інформації та послуг.

Оригінальні блокноти, чашки та футболки містять символи і знаки, які творять архетип Луцька, його унікальність і неповторність.

"Обирайте те, що пасує вам, і з гордістю говоріть всім: Я – ЛУЧАНИН, Я – ЛУЧАНКА!" – йдеться в дописі.

Також уже в продажі є настільна економічно-історична гра «Луцький Пан», у якій сучасність нашого міста поєднується з його історією. Тут зібрані реальні місцеві підприємства та постаті з минулого.

До Дня міста виготовили стильні сувеніри з символікою Луцька. ФОТО
До Дня міста виготовили стильні сувеніри з символікою Луцька. ФОТО
До Дня міста виготовили стильні сувеніри з символікою Луцька. ФОТО
До Дня міста виготовили стильні сувеніри з символікою Луцька. ФОТО
До Дня міста виготовили стильні сувеніри з символікою Луцька. ФОТО

Придбати унікальні речі можна в Центрі туристичної інформації та послуг за адресою: м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Замовити товари можна також в онлайн-крамниці.

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Теги: сувеніри, символіка, Центр туризму
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