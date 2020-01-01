У Луцьку підтримають спортсменів, які через карантин втратили спонсорів

З бюджету Луцька виділили кошти на підтримку спортивної галузі.Про це йшлося у середу, 9 вересня, під час сесії Луцькради.Депутатнагадав, що у комунальну власність викупили колишній спорткомплекс «Спартак», а зараз це ДЮСШ №3. Нині у закладі завершують ремонт і є потреба у спеціальному килимі для гімнастів.«Майже 400 діток займаються там художньою гімнастикою, однак не вистачає килиму спеціального для занять. Він коштує 60 тисяч», - сказав він.Обранець громади попросив також передбачити 50 тисяч гривень з резервного фонду на ремонт полів зі штучним і трав’яним покриттями: «На окремі об’єкти завершується гарантія. Десь люди навмисно їх псують, приходячи і вирізаючи сітку, десь у силу природного зносу. Тому, щоб не виділяти щоразу кошти на окремий майданчик, прошу передбачити цю суму».Окрім того, за словами Ігоря Поліщука, внаслідок карантину спортивні федерації міста втратили своїх спонсорів і потребують фінансової підтримки. Відтак, у передбачили 150 тисяч гривень на ці потреби.Депутат, своєю чергою, попросив підтримати коштами футбольний клуб «Волинь АТО» і виділити 100 тисяч гривень.«Вони гідно представляють Луцьк і Волинь на чемпіонатах, їздять часто за свої кошти. Вони кажуть, що у багатьох містах міська влада навіть автобуси брендовані покупляла, є де займатися… Ми розуміємо, яка ситуація є в нас. Давайте допоможемо ветеранам війни гідно пройти сезон змагань», - закликав він.У підсумку обранці громади усі пропозиції підтримали.