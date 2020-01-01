Микола Маргес: «Заможні громади долають зневіру людей»

Самарівську об’єднану територіальну громаду створили у 2017 році, до її складу сьогодні належать 19 населених пунктів Самарівської, Самари-Оріхівської, Межиситівської, Залухівської сільських рад.Голова громади,, на цій посаді з травня 2017, але й два роки доти був сільським головою, тож проблематика села для нього – історія не нова. Втім, створення громад додало своїх труднощів, як-от відсутність кадрів для реалізації проектів, недосконале законодавство та й елементарно – брак досвіду роботи в нових умовах.«Головний здобуток за цей час, на мою думку, – це і є, власне, створення об’єднаної територіальної громади, – каже Микола Володимирович. – У результаті, ми провели багато ремонтних робіт в закладах освіти: всі котельні перевели на тверде паливо, істотно зміцнили матеріально-технічну базу закладів освіти та культури. За рахунок коштів інфраструктурної субвенції здійснили освітлення центральних вулиць найбільших сіл, провели роботи з перекриття комунальних об’єктів».Микола Володимирович певен, що рушійна сила в країні – не за політиками і чиновниками, а за сильними заможними громадами.«Вони долають зневіру людей, бо починають дійсно піклуватися про них: надають якісні та доступні послуги, будують дороги та інфраструктуру, турбуються про безпеку людей, не чекаючи, поки це зробить хтось «згори». В об’єднаних громадах є на це і повноваження, і кошти. Тому там зростає довіра до влади, люди стають активними, патріотичними», – роздумує голова громади і ділиться найближчими планами. – Ми й далі працюємо над зміцненням матеріально-технічної бази комунальних закладів та продовжуємо роботу над освітленням населених пунктів, а саме сіл Щитинська Воля, Залухів, Заприп’ять, Почапи, Хабарище, Занивське. Одним з болючих питань є дороги: плануємо, за можливості, відремонтувати якомога більше комунальних доріг в кожному селі. Розробляється генеральний план забудови села Самари: розширюються межі села та визначаються перспективні ділянки для забудови».– капітальний ремонт покриття вулиці Молодіжної в Самарах, загальною кошторисною вартістю –1497,768 тис грн.;– капітальний ремонт комп'ютерного класу НВК «ЗОШ I-III ступеня - дитячий садок с. Самари-Оріхові Ратнівського району, загальною кошторисною вартістю 53, 355 тис. грн.;– капітальний ремонт приміщення майстерні НВК ЗОШ I-III ст. села Межисить Ратнівського району, кошторисною вартістю – 52, 965 тис. грн;– капітальний ремонт приміщення НВК «ЗОШ І-ІІ ступеня - дитячий садок села Язавні Ратнівського району, влаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей», загальною кошторисною вартістю – 242, 126 тис. грн.– капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу опорного закладу загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільскої ради Ратнівського району».