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У місті на Волині не дозволили виділити землю для забезпечення житлом учасників АТО/ООС

У місті на Волині не дозволили виділити землю для забезпечення житлом учасників АТО/ООС
Депутати не дали згоди на виділення земельної ділянки для будівництва багатоповерхівки для забезпечення житлом учасників АТО та ООС.

Вчора на позачерговій сесії Ковельської міської ради депутати розглянули проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення детального плану території розміщення багатоповерхової житлової забудови по вул. 40 років Перемоги, 18, йдеться на сайті мерії Ковеля.

Зазаначають, що попередньо на ім’я міського голови надійшло клопотання від Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО “Побратими України” про виділення біля тринадцятої школи земельної ділянки для будівництва багатоповерхівки з метою забезпечення житлом учасників АТО та ООС.

Відповідно до листа начальника управління освіти, ця територія, яка належить закладу, багато років не використовується за призначенням і вони не заперечують щодо поділу ділянки з подальшим вилученням частини із користування школи.

Згідно ж затвердженого Генерального плану міста Ковеля, вона відноситься до земель багатоповерхової житлової забудови.

До слова, у мікрорайоні “Сільмаш” уже зводять будинок для ветеранів. Попередньо для цього місто надало землю. Не всі колишні бійці у змозі побудувати індивідуальне житло. Та й наділів для цих потреб у Ковелі залишилось небагато. Тому це хороша можливість для учасників бойових дій та їхній сімей отримати помешкання.

Представники громадських організацій «Ковельська міськрайонна спілка ветеранів та волонтерів АТО» та «Айдар для інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій у Волинській області» не підтримали ідею своїх колег з ГО “Побратими України”.

Ветерани запропонували спочатку обговорити це питання з мешканцями мікрорайону та іншими учасниками бойових дій, розробити спеціальну міську програму щодо забезпечення житлом ветеранів.

Після довготривалих дискусій проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів.

Питання про виділення земельної ділянки для будівництва багатоповерхівки для забезпечення житлом учасників АТО та ООС залишилось невирішеним.

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Теги: Ковель, помешкання, учасники АТО, ООС
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