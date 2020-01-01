У селищі на Волині тимчасово не буде води





Про це повідомляють на сторінці Іваничівської селищної ради, - пише



Зокрема водопостачання відключать на таких вулицях та організаціях:



- вулиця Банківська будинки №7 і №9;

- вулиця Грушевського будинки №№ 9,15,17,20,22,24,27;

- вулиця Незалежності будинки №№ 24 і 26;

- вулиця Львівська будинки №№ 10,11,13;

- вулиця Залізнична будинки №№ 15,17,19;

- споживачі цих вулиць приватного сектору;

- організації: відділ освіти, школа №1, дитячий садочок, універмаг, Ощадбанк, УСНЗ, телеком, адміністрація, центр зайнятості, прилеглі магазини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Іваничі 10-го вересня у зв'язку з аварійною ситуацією на каналізаційній мережі тимчасово припинять водопостачання.Про це повідомляють на сторінці Іваничівської селищної ради, - пише Буг. Зокрема водопостачання відключать на таких вулицях та організаціях:- вулиця Банківська будинки №7 і №9;- вулиця Грушевського будинки №№ 9,15,17,20,22,24,27;- вулиця Незалежності будинки №№ 24 і 26;- вулиця Львівська будинки №№ 10,11,13;- вулиця Залізнична будинки №№ 15,17,19;- споживачі цих вулиць приватного сектору;- організації: відділ освіти, школа №1, дитячий садочок, універмаг, Ощадбанк, УСНЗ, телеком, адміністрація, центр зайнятості, прилеглі магазини.

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