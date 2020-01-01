У селищі на Волині тимчасово не буде води
Сьогодні, 14:00
В селищі Іваничі 10-го вересня у зв'язку з аварійною ситуацією на каналізаційній мережі тимчасово припинять водопостачання.
Про це повідомляють на сторінці Іваничівської селищної ради, - пише Буг.
Зокрема водопостачання відключать на таких вулицях та організаціях:
- вулиця Банківська будинки №7 і №9;
- вулиця Грушевського будинки №№ 9,15,17,20,22,24,27;
- вулиця Незалежності будинки №№ 24 і 26;
- вулиця Львівська будинки №№ 10,11,13;
- вулиця Залізнична будинки №№ 15,17,19;
- споживачі цих вулиць приватного сектору;
- організації: відділ освіти, школа №1, дитячий садочок, універмаг, Ощадбанк, УСНЗ, телеком, адміністрація, центр зайнятості, прилеглі магазини.
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Про це повідомляють на сторінці Іваничівської селищної ради, - пише Буг.
Зокрема водопостачання відключать на таких вулицях та організаціях:
- вулиця Банківська будинки №7 і №9;
- вулиця Грушевського будинки №№ 9,15,17,20,22,24,27;
- вулиця Незалежності будинки №№ 24 і 26;
- вулиця Львівська будинки №№ 10,11,13;
- вулиця Залізнична будинки №№ 15,17,19;
- споживачі цих вулиць приватного сектору;
- організації: відділ освіти, школа №1, дитячий садочок, універмаг, Ощадбанк, УСНЗ, телеком, адміністрація, центр зайнятості, прилеглі магазини.
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