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У селищі на Волині тимчасово не буде води

У селищі на Волині тимчасово не буде води
В селищі Іваничі 10-го вересня у зв'язку з аварійною ситуацією на каналізаційній мережі тимчасово припинять водопостачання.

Про це повідомляють на сторінці Іваничівської селищної ради, - пише Буг.

Зокрема водопостачання відключать на таких вулицях та організаціях:

- вулиця Банківська будинки №7 і №9;
- вулиця Грушевського будинки №№ 9,15,17,20,22,24,27;
- вулиця Незалежності будинки №№ 24 і 26;
- вулиця Львівська будинки №№ 10,11,13;
- вулиця Залізнична будинки №№ 15,17,19;
- споживачі цих вулиць приватного сектору;
- організації: відділ освіти, школа №1, дитячий садочок, універмаг, Ощадбанк, УСНЗ, телеком, адміністрація, центр зайнятості, прилеглі магазини.

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Теги: вода, відключення, Іваничі
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