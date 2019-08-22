Волинянка – срібна призерка чемпіонату України
Сьогодні, 05:20
Волинська спортсменка посіла друге місце на чемпіонаті України з марафону, веслування на байдарках і каное.
Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у фейсбуці.
На змаганнях, які стартували 8 вересня у Вінниці, учениця відділення веслування на байдарках і каное ВОШВСМ Ілона Грабовець стала срібною призеркою чемпіонату України з марафону з веслування на байдарках і каное.
Чемпіонат України триватиме три дні і закінчиться 10 вересня.
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Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у фейсбуці.
На змаганнях, які стартували 8 вересня у Вінниці, учениця відділення веслування на байдарках і каное ВОШВСМ Ілона Грабовець стала срібною призеркою чемпіонату України з марафону з веслування на байдарках і каное.
Чемпіонат України триватиме три дні і закінчиться 10 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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