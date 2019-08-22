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Волинянка – срібна призерка чемпіонату України

Волинянка – срібна призерка чемпіонату України
Волинська спортсменка посіла друге місце на чемпіонаті України з марафону, веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у фейсбуці.

На змаганнях, які стартували 8 вересня у Вінниці, учениця відділення веслування на байдарках і каное ВОШВСМ Ілона Грабовець стала срібною призеркою чемпіонату України з марафону з веслування на байдарках і каное.

Чемпіонат України триватиме три дні і закінчиться 10 вересня.

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Теги: спорт, Волинь, чемпіонат України
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