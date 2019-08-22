Волинянка – срібна призерка чемпіонату України





Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у фейсбуці.



На змаганнях, які стартували 8 вересня у Вінниці, учениця відділення веслування на байдарках і каное ВОШВСМ Ілона Грабовець стала срібною призеркою чемпіонату України з марафону з веслування на байдарках і каное.



Чемпіонат України триватиме три дні і закінчиться 10 вересня.

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