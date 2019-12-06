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На Волині двоє невідомих в масках побили авто депутата міськради. ВІДЕО

На Волині двоє невідомих в масках побили авто депутата міськради. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському двоє невідомих у масках побили авто.

За словами начальника Володимир-Волинського відділення поліції Василя Майданюка, подія мала місце 10-го вересня в темну пору доби, пише "Буг".

Звернулися з повідомленням про пошкодження авто близько 21:00. На місце виїхала поліція.

Відомо, що бус з причепом, який видно на відео, що перегородив дорогу автомобілю, який побили – опинився там випадково. Люди викидали будівельне сміття.

Розповіли, що розбите авто – одне з автомобілів депутата міськради.

Два хлопці в масках побили скло і зникли з місця події. Наразі вивчають деталі інциденту, відібрані відео з камер спостереження.

Головне фото - фейсбук-спільнота "Твій Володимир".


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Теги: Володимир, депутат міськради, авто
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