На Волині двоє невідомих в масках побили авто депутата міськради. ВІДЕО
Сьогодні, 14:07
У Володимирі-Волинському двоє невідомих у масках побили авто.
За словами начальника Володимир-Волинського відділення поліції Василя Майданюка, подія мала місце 10-го вересня в темну пору доби, пише "Буг".
Звернулися з повідомленням про пошкодження авто близько 21:00. На місце виїхала поліція.
Відомо, що бус з причепом, який видно на відео, що перегородив дорогу автомобілю, який побили – опинився там випадково. Люди викидали будівельне сміття.
Розповіли, що розбите авто – одне з автомобілів депутата міськради.
Два хлопці в масках побили скло і зникли з місця події. Наразі вивчають деталі інциденту, відібрані відео з камер спостереження.
Головне фото - фейсбук-спільнота "Твій Володимир".
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За словами начальника Володимир-Волинського відділення поліції Василя Майданюка, подія мала місце 10-го вересня в темну пору доби, пише "Буг".
Звернулися з повідомленням про пошкодження авто близько 21:00. На місце виїхала поліція.
Відомо, що бус з причепом, який видно на відео, що перегородив дорогу автомобілю, який побили – опинився там випадково. Люди викидали будівельне сміття.
Розповіли, що розбите авто – одне з автомобілів депутата міськради.
Два хлопці в масках побили скло і зникли з місця події. Наразі вивчають деталі інциденту, відібрані відео з камер спостереження.
Головне фото - фейсбук-спільнота "Твій Володимир".
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