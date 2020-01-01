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У Києві голий неадекват відкусив батькові палець, розбив собакою вікно та ледь не зарізав чоловіка. ВІДЕО

У Києві голий неадекват відкусив батькові палець, розбив собакою вікно та ледь не зарізав чоловіка. ВІДЕО
У Києві патрульні затримали чоловіка, який, імовірно, вчинив декілька злочинів за ніч.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

Зазначають, що патрульні отримали одразу декілька викликів на вулицю Докучаєвську, що у Солом'янському районі Києва. Заявники повідомили, що чують крики та прохання про допомогу.

Автопатрулі миттєво прибули на місце та були вражені побаченим. В одного з чоловіків була відкушена фаланга пальця, інший — мав травми голови.

Зі слів потерпілих, чоловік накинувся на свого батька та відкусив йому частину пальця руки. Сусід прибіг на допомогу, але нападник завдав йому численних ударів залізною лопаткою для взуття, а після втік. Їм обом знадобилася допомога медиків.

Згодом патрульні отримали ще один виклик у приватний сектор неподалік. Невідомий оголений чоловік розбив собакою вікно та проник до будинку, після чого напав на 66-річну мешканку. Від шуму прокинувся її чоловік та намагався захистити дружину, натомість незнайомець схопив зі столу ніж та завдав йому з десяток ударів, а після втік.

Патрульні надали чоловіку допомогу до приїзду медиків та одночасно викликали колег на пошуки нападника.

Знайшли чоловіка за 20 хвилин. Він сидів на підвіконні го поверху закинутої будівлі. Патрульні затримали його та передали слідчо-оперативній групі.




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Теги: Київ, неадекват, поліція, порушник
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