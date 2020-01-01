Волинянин змайстрував диво-пристрій для висаджування полуниці
Сьогодні, 12:03
Антон Стариков із села Пожарки Рожищенського району – профі у своїй ковальській справі.
Чоловік розповідає, що ще з десяток років тому навіть і гадки не мав, що візьме у руки молот і стане біля наковальні, - пише видання Вісник.
Хоча з ковальською справою був знайомий добре – його батько пропрацював у кузні все життя. Але син до татового заняття не проявляв жодного інтересу, натомість подався у військовослужбовці.
Служив до розпаду Союзу, у 1991 році звільнився. Жив у місті, але прийшов час – стало тягнути його у батьківську хатину в рідних Пожарках. А там і до горна став приглядатися. Починав, каже, з городніх сапок, потім став рихтувати кінні плуги.
"Пам’ятаю, як я на початках надумав ковану огорожу на 14 квадратів вручну викувати. Зробив, але й одразу втямив, що без верстатів діла не буде. Мусив залазити у борги і викуповувати різне начиння з колгоспних кузень. Довго стягувався на першого 75-тонного молота. Місяцями не платив за світло, бо грошей не мав. Тяжко було починати. Та й довелося пошукати якийсь станок нормальний. То тепер є стільки різних цяцьок у ковальській справі, аби захотів! Навіть комп’ютеризовані верстати з’явилися: забиваєш спеціальну програму – і він поріже тобі метал на будь-які шматки", – розказує Антон Євгенович.
Зараз у сільського самоучки є чим похвалитися: різальний, токарний, свердлильний, фрезерний станки, пневмомолот. Усе це йому допомагає виготовляти та вдосконалювати будь-який причіпний сільгоспінвентар. А що робить якісно, як кажуть, на віки, то до нього стали звертатися фермери і великі агропідприємства ледь не з усієї України.
"До 2000 року я нарахував, що зробив понад тисячу тракторних плугів. А потім перестав вести облік. Дуже багато переробляю халтури, адже тяп-ляп тут нічого не можна робити. Замовляють у мене партіями: якось викував одразу 25 плугів на трактор Т-25. Десь у Польщі вірою і правдою служить один. І справжнім викликом для мене торік стало замовлення на плуг до величезного і найпотужнішого трактора – Т-150. Ох і поламав я голову над тим монстром.
Якось підгледів у поляків пристрій для висаджування полуниці, і викував такий. Він розпушує ґрунт, застеляє його поліетиленовою плівкою, робить отвори для розсади, висаджує і поливає її. Останнім часом така чудо-техніка стала дуже популярною. Уявіть, наскільки це полегшує працю тих, хто займається ягідництвом!" – розповідає про свої здобутки майстер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік розповідає, що ще з десяток років тому навіть і гадки не мав, що візьме у руки молот і стане біля наковальні, - пише видання Вісник.
Хоча з ковальською справою був знайомий добре – його батько пропрацював у кузні все життя. Але син до татового заняття не проявляв жодного інтересу, натомість подався у військовослужбовці.
Служив до розпаду Союзу, у 1991 році звільнився. Жив у місті, але прийшов час – стало тягнути його у батьківську хатину в рідних Пожарках. А там і до горна став приглядатися. Починав, каже, з городніх сапок, потім став рихтувати кінні плуги.
"Пам’ятаю, як я на початках надумав ковану огорожу на 14 квадратів вручну викувати. Зробив, але й одразу втямив, що без верстатів діла не буде. Мусив залазити у борги і викуповувати різне начиння з колгоспних кузень. Довго стягувався на першого 75-тонного молота. Місяцями не платив за світло, бо грошей не мав. Тяжко було починати. Та й довелося пошукати якийсь станок нормальний. То тепер є стільки різних цяцьок у ковальській справі, аби захотів! Навіть комп’ютеризовані верстати з’явилися: забиваєш спеціальну програму – і він поріже тобі метал на будь-які шматки", – розказує Антон Євгенович.
Зараз у сільського самоучки є чим похвалитися: різальний, токарний, свердлильний, фрезерний станки, пневмомолот. Усе це йому допомагає виготовляти та вдосконалювати будь-який причіпний сільгоспінвентар. А що робить якісно, як кажуть, на віки, то до нього стали звертатися фермери і великі агропідприємства ледь не з усієї України.
"До 2000 року я нарахував, що зробив понад тисячу тракторних плугів. А потім перестав вести облік. Дуже багато переробляю халтури, адже тяп-ляп тут нічого не можна робити. Замовляють у мене партіями: якось викував одразу 25 плугів на трактор Т-25. Десь у Польщі вірою і правдою служить один. І справжнім викликом для мене торік стало замовлення на плуг до величезного і найпотужнішого трактора – Т-150. Ох і поламав я голову над тим монстром.
Якось підгледів у поляків пристрій для висаджування полуниці, і викував такий. Він розпушує ґрунт, застеляє його поліетиленовою плівкою, робить отвори для розсади, висаджує і поливає її. Останнім часом така чудо-техніка стала дуже популярною. Уявіть, наскільки це полегшує працю тих, хто займається ягідництвом!" – розповідає про свої здобутки майстер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин знайшов у лісі велетенського гриба
Сьогодні, 12:24
Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*
Сьогодні, 12:10
Волинянин змайстрував диво-пристрій для висаджування полуниці
Сьогодні, 12:03
Салон квітів «Dicentra» пропонує вишукані романтичні гортензії*
Сьогодні, 12:00