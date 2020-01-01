Волинянин змайстрував диво-пристрій для висаджування полуниці





Чоловік розповідає, що ще з десяток років тому навіть і гадки не мав, що візьме у руки молот і стане біля наковальні, - пише видання



Хоча з ковальською справою був знайомий добре – його батько пропрацював у кузні все життя. Але син до татового заняття не проявляв жодного інтересу, натомість подався у військовослужбовці.

Служив до розпаду Союзу, у 1991 році звільнився. Жив у місті, але прийшов час – стало тягнути його у батьківську хатину в рідних Пожарках. А там і до горна став приглядатися. Починав, каже, з городніх сапок, потім став рихтувати кінні плуги.



"Пам’ятаю, як я на початках надумав ковану огорожу на 14 квадратів вручну викувати. Зробив, але й одразу втямив, що без верстатів діла не буде. Мусив залазити у борги і викуповувати різне начиння з колгоспних кузень. Довго стягувався на першого 75-тонного молота. Місяцями не платив за світло, бо грошей не мав. Тяжко було починати. Та й довелося пошукати якийсь станок нормальний. То тепер є стільки різних цяцьок у ковальській справі, аби захотів! Навіть комп’ютеризовані верстати з’явилися: забиваєш спеціальну програму – і він поріже тобі метал на будь-які шматки", – розказує Антон Євгенович.



Зараз у сільського самоучки є чим похвалитися: різальний, токарний, свердлильний, фрезерний станки, пневмомолот. Усе це йому допомагає виготовляти та вдосконалювати будь-який причіпний сільгосп­інвентар. А що робить якісно, як кажуть, на віки, то до нього стали звертатися фермери і великі агропідприємства ледь не з усієї України.



"До 2000 року я нарахував, що зробив понад тисячу тракторних плугів. А потім перестав вести облік. Дуже багато переробляю халтури, адже тяп-ляп тут нічого не можна робити. Замовляють у мене партіями: якось викував одразу 25 плугів на трактор Т-25. Десь у Польщі вірою і правдою служить один. І справжнім викликом для мене торік стало замовлення на плуг до величезного і найпотужнішого трактора – Т-150. Ох і поламав я голову над тим монстром.



Якось підгледів у поляків пристрій для висаджування полуниці, і викував такий. Він розпушує ґрунт, застеляє його поліетиленовою плівкою, робить отвори для розсади, висаджує і поливає її. Останнім часом така чудо-техніка стала дуже популярною. Уявіть, наскільки це полегшує працю тих, хто займається ягідництвом!" – розповідає про свої здобутки майстер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антон Стариков із села Пожарки Рожищенського району – профі у своїй ковальській справі.Чоловік розповідає, що ще з десяток років тому навіть і гадки не мав, що візьме у руки молот і стане біля наковальні, - пише видання Вісник. Хоча з ковальською справою був знайомий добре – його батько пропрацював у кузні все життя. Але син до татового заняття не проявляв жодного інтересу, натомість подався у військовослужбовці.Служив до розпаду Союзу, у 1991 році звільнився. Жив у місті, але прийшов час – стало тягнути його у батьківську хатину в рідних Пожарках. А там і до горна став приглядатися. Починав, каже, з городніх сапок, потім став рихтувати кінні плуги."Пам’ятаю, як я на початках надумав ковану огорожу на 14 квадратів вручну викувати. Зробив, але й одразу втямив, що без верстатів діла не буде. Мусив залазити у борги і викуповувати різне начиння з колгоспних кузень. Довго стягувався на першого 75-тонного молота. Місяцями не платив за світло, бо грошей не мав. Тяжко було починати. Та й довелося пошукати якийсь станок нормальний. То тепер є стільки різних цяцьок у ковальській справі, аби захотів! Навіть комп’ютеризовані верстати з’явилися: забиваєш спеціальну програму – і він поріже тобі метал на будь-які шматки", – розказує Антон Євгенович.Зараз у сільського самоучки є чим похвалитися: різальний, токарний, свердлильний, фрезерний станки, пневмомолот. Усе це йому допомагає виготовляти та вдосконалювати будь-який причіпний сільгосп­інвентар. А що робить якісно, як кажуть, на віки, то до нього стали звертатися фермери і великі агропідприємства ледь не з усієї України."До 2000 року я нарахував, що зробив понад тисячу тракторних плугів. А потім перестав вести облік. Дуже багато переробляю халтури, адже тяп-ляп тут нічого не можна робити. Замовляють у мене партіями: якось викував одразу 25 плугів на трактор Т-25. Десь у Польщі вірою і правдою служить один. І справжнім викликом для мене торік стало замовлення на плуг до величезного і найпотужнішого трактора – Т-150. Ох і поламав я голову над тим монстром.Якось підгледів у поляків пристрій для висаджування полуниці, і викував такий. Він розпушує ґрунт, застеляє його поліетиленовою плівкою, робить отвори для розсади, висаджує і поливає її. Останнім часом така чудо-техніка стала дуже популярною. Уявіть, наскільки це полегшує працю тих, хто займається ягідництвом!" – розповідає про свої здобутки майстер.

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