Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах
Сьогодні, 00:47
Відомий у Володимирі-Волинському фотограф Віталій Харчук зробив неймовірні знімки комах у макророзмірах.
Фотографії чоловік опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Як повідомив фотограф БУГу, світлини робив на своїй дачі у Володимирі-Волинському.
Для зйомок використовував фотоапарат Олімпус М1мк2. Деякі знімки робив “стандартним зумом” 12-40/2,8 PRO, а деякі – старим плівковим Геліосом з макрокільцями. В останньому випадку застосовував ще й спалах.
“У деяких випадках виручала швидкісна серія – топова камера Олімпуса дозволяє”, – додає Віталій Харчук.
Тож пропонуємо і вам насолодитися чудовими макрофотографіями комах на рослинах.
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Фотографії чоловік опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Як повідомив фотограф БУГу, світлини робив на своїй дачі у Володимирі-Волинському.
Для зйомок використовував фотоапарат Олімпус М1мк2. Деякі знімки робив “стандартним зумом” 12-40/2,8 PRO, а деякі – старим плівковим Геліосом з макрокільцями. В останньому випадку застосовував ще й спалах.
“У деяких випадках виручала швидкісна серія – топова камера Олімпуса дозволяє”, – додає Віталій Харчук.
Тож пропонуємо і вам насолодитися чудовими макрофотографіями комах на рослинах.
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