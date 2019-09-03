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Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах

Волинський фотограф опублікував вражаючі макросвітлини комах
Відомий у Володимирі-Волинському фотограф Віталій Харчук зробив неймовірні знімки комах у макророзмірах.

Фотографії чоловік опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Як повідомив фотограф БУГу, світлини робив на своїй дачі у Володимирі-Волинському.

Для зйомок використовував фотоапарат Олімпус М1мк2. Деякі знімки робив “стандартним зумом” 12-40/2,8 PRO, а деякі – старим плівковим Геліосом з макрокільцями. В останньому випадку застосовував ще й спалах.

“У деяких випадках виручала швидкісна серія – топова камера Олімпуса дозволяє”, – додає Віталій Харчук.

Тож пропонуємо і вам насолодитися чудовими макрофотографіями комах на рослинах.


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Теги: Віталій Харчук, макрозйомка, комахи
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