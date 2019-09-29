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На Київщині п’яний пенсіонер розстріляв галасливу компанію

На Київщині п’яний пенсіонер розстріляв галасливу компанію
У Білій Церкві Київської області 74-річний пенсіонер напідпитку відкрив вогонь у бік галасливої компанії.

Стрілянину чоловік влаштував з балкона четвертого поверху багатоквартирного будинку. Про це інформують на сайті Нацполіції.

Він пояснив, що у такий спосіб намагався залякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати. В результаті чого одного з відпочивальників доправили до медичного закладу, де лікарі у нього діагностували поверхневу рану голови.

Поліцейські вилучили у стрілка пневматичну рушницю ІЖ-38.

Пенсіонеру загрожує покарання за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: пенсіонер, рушниця, компанія, розстріл, поліція
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