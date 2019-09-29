На Київщині п’яний пенсіонер розстріляв галасливу компанію





Стрілянину чоловік влаштував з балкона четвертого поверху багатоквартирного будинку. Про це інформують на сайті



Він пояснив, що у такий спосіб намагався залякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати. В результаті чого одного з відпочивальників доправили до медичного закладу, де лікарі у нього діагностували поверхневу рану голови.



Поліцейські вилучили у стрілка пневматичну рушницю ІЖ-38.



Пенсіонеру загрожує покарання за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білій Церкві Київської області 74-річний пенсіонер напідпитку відкрив вогонь у бік галасливої компанії.Стрілянину чоловік влаштував з балкона четвертого поверху багатоквартирного будинку. Про це інформують на сайті Нацполіції Він пояснив, що у такий спосіб намагався залякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати. В результаті чого одного з відпочивальників доправили до медичного закладу, де лікарі у нього діагностували поверхневу рану голови.Поліцейські вилучили у стрілка пневматичну рушницю ІЖ-38.Пенсіонеру загрожує покарання за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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