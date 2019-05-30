Де і як відсвяткувати день народження дитини*





Адже це місце, де можна незабутньо провести час і дорослим і крихіткам, повідомляє пресслужба розважального центру.



Кожне святкування для комплексу «Смугастий носоріг» особливе, тому тут так ретельно готуються і продумують кожну деталь.



Переваги закладу:



- Зручне розташування у центрі міста.

- Приємні акційні пропозиції.

- Єдиний в місті унікальний дитячий м'юзик-хол з великою кількістю опцій.

- Широкий спектр послуг: авторські вечірки, декор? адаптований під побажання клієнта, досвідчені аніматори, будь-які майстер-класи, яскраві шоу-програми, послуги краси, зокрема фейс-арт, сяючий мейк, розробка запрошень, піньят, декор з куль, паперове та конфеті-шоу.

- Затишні бенкетні зали для дорослих.

- Смачне меню.

- Індивідуальний підхід до кожного свята.

- Безліч ігрових зон.

- Приємні традиції, які завжди дивують гостей.



«Ми вміємо здійснювати мрії про ідеальне свято та робити наших гостей щасливими», - говорять організатори.



Номер для отримання детальної інформації: 066 755 07 57

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитячий комплекс «Смугастий носоріг», що на 2 поверсі розважального центру «Промінь», – ідеальне місце для святкування дня народження малечі.Адже це місце, де можна незабутньо провести час і дорослим і крихіткам, повідомляє пресслужба розважального центру.Кожне святкування для комплексу «Смугастий носоріг» особливе, тому тут так ретельно готуються і продумують кожну деталь.Переваги закладу:- Зручне розташування у центрі міста.- Приємні акційні пропозиції.- Єдиний в місті унікальний дитячий м'юзик-хол з великою кількістю опцій.- Широкий спектр послуг: авторські вечірки, декор? адаптований під побажання клієнта, досвідчені аніматори, будь-які майстер-класи, яскраві шоу-програми, послуги краси, зокрема фейс-арт, сяючий мейк, розробка запрошень, піньят, декор з куль, паперове та конфеті-шоу.- Затишні бенкетні зали для дорослих.- Смачне меню.- Індивідуальний підхід до кожного свята.- Безліч ігрових зон.- Приємні традиції, які завжди дивують гостей.«Ми вміємо здійснювати мрії про ідеальне свято та робити наших гостей щасливими», - говорять організатори.Номер для отримання детальної інформації: 066 755 07 57Сторінка в Інстаграм: https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/

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