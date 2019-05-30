Де і як відсвяткувати день народження дитини*
Сьогодні, 14:57
Дитячий комплекс «Смугастий носоріг», що на 2 поверсі розважального центру «Промінь», – ідеальне місце для святкування дня народження малечі.
Адже це місце, де можна незабутньо провести час і дорослим і крихіткам, повідомляє пресслужба розважального центру.
Кожне святкування для комплексу «Смугастий носоріг» особливе, тому тут так ретельно готуються і продумують кожну деталь.
Переваги закладу:
- Зручне розташування у центрі міста.
- Приємні акційні пропозиції.
- Єдиний в місті унікальний дитячий м'юзик-хол з великою кількістю опцій.
- Широкий спектр послуг: авторські вечірки, декор? адаптований під побажання клієнта, досвідчені аніматори, будь-які майстер-класи, яскраві шоу-програми, послуги краси, зокрема фейс-арт, сяючий мейк, розробка запрошень, піньят, декор з куль, паперове та конфеті-шоу.
- Затишні бенкетні зали для дорослих.
- Смачне меню.
- Індивідуальний підхід до кожного свята.
- Безліч ігрових зон.
- Приємні традиції, які завжди дивують гостей.
«Ми вміємо здійснювати мрії про ідеальне свято та робити наших гостей щасливими», - говорять організатори.
Номер для отримання детальної інформації: 066 755 07 57
Сторінка в Інстаграм: https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Адже це місце, де можна незабутньо провести час і дорослим і крихіткам, повідомляє пресслужба розважального центру.
Кожне святкування для комплексу «Смугастий носоріг» особливе, тому тут так ретельно готуються і продумують кожну деталь.
Переваги закладу:
- Зручне розташування у центрі міста.
- Приємні акційні пропозиції.
- Єдиний в місті унікальний дитячий м'юзик-хол з великою кількістю опцій.
- Широкий спектр послуг: авторські вечірки, декор? адаптований під побажання клієнта, досвідчені аніматори, будь-які майстер-класи, яскраві шоу-програми, послуги краси, зокрема фейс-арт, сяючий мейк, розробка запрошень, піньят, декор з куль, паперове та конфеті-шоу.
- Затишні бенкетні зали для дорослих.
- Смачне меню.
- Індивідуальний підхід до кожного свята.
- Безліч ігрових зон.
- Приємні традиції, які завжди дивують гостей.
«Ми вміємо здійснювати мрії про ідеальне свято та робити наших гостей щасливими», - говорять організатори.
Номер для отримання детальної інформації: 066 755 07 57
Сторінка в Інстаграм: https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:16
Де і як відсвяткувати день народження дитини*
Сьогодні, 14:57
На Волині 18 вересня очікують перші заморозки
Сьогодні, 14:51
Волонтери готують подарунки для доньки загиблого волинського Героя: закликають долучатись до проекту
Сьогодні, 14:21