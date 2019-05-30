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Де і як відсвяткувати день народження дитини*

Де і як відсвяткувати день народження дитини*
Дитячий комплекс «Смугастий носоріг», що на 2 поверсі розважального центру «Промінь», – ідеальне місце для святкування дня народження малечі.

Адже це місце, де можна незабутньо провести час і дорослим і крихіткам, повідомляє пресслужба розважального центру.

Кожне святкування для комплексу «Смугастий носоріг» особливе, тому тут так ретельно готуються і продумують кожну деталь.

Переваги закладу:

- Зручне розташування у центрі міста.
- Приємні акційні пропозиції.
- Єдиний в місті унікальний дитячий м'юзик-хол з великою кількістю опцій.
- Широкий спектр послуг: авторські вечірки, декор? адаптований під побажання клієнта, досвідчені аніматори, будь-які майстер-класи, яскраві шоу-програми, послуги краси, зокрема фейс-арт, сяючий мейк, розробка запрошень, піньят, декор з куль, паперове та конфеті-шоу.
- Затишні бенкетні зали для дорослих.
- Смачне меню.
- Індивідуальний підхід до кожного свята.
- Безліч ігрових зон.
- Приємні традиції, які завжди дивують гостей.

«Ми вміємо здійснювати мрії про ідеальне свято та робити наших гостей щасливими», - говорять організатори.

Номер для отримання детальної інформації: 066 755 07 57
Сторінка в Інстаграм: https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/
Де і як відсвяткувати день народження дитини*
Де і як відсвяткувати день народження дитини*

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Теги: Промінь, дитяче свято, Смугастий носоріг
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