Опублікували рейтинг шкіл Луцька









Виявилося, що перші вісім позицій – аналогічні рейтингу 2019 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зовнішнє незалежне оцінювання цього року школярі мали змогу складати із одинадцяти предметів. З них українська мова та література, історія України або математика були обов’язковими. Днями Центр оцінювання якості освіти оприлюднив регіональні дані щодо результатів школярів, випускників професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладі та інших категорій учасників. «Конкурент» вирішив подивитися на результати ЗНО луцьких шкіл та скласти на їх основі рейтинг навчальних закладів. Як і минулого року, для формування рейтингу журналісти використовували дані щодо кількості учнів, які набрали понад 160 балів із трьох обов’язкових предметів: української мови і літератури, історії та математики. Сортували школи від тієї, яка має найбільше учнів, що здобули понад 160 балів із цих трьох предметів, до школи, яка має найменше таких учнів. Сюди не включали дані Луцької вечірньої школи.Виявилося, що перші вісім позицій – аналогічні рейтингу 2019 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію