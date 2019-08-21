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Опублікували рейтинг шкіл Луцька

Опублікували рейтинг шкіл Луцька
Зовнішнє незалежне оцінювання цього року школярі мали змогу складати із одинадцяти предметів. З них українська мова та література, історія України або математика були обов’язковими. Днями Центр оцінювання якості освіти оприлюднив регіональні дані щодо результатів школярів, випускників професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладі та інших категорій учасників.

«Конкурент» вирішив подивитися на результати ЗНО луцьких шкіл та скласти на їх основі рейтинг навчальних закладів. Як і минулого року, для формування рейтингу журналісти використовували дані щодо кількості учнів, які набрали понад 160 балів із трьох обов’язкових предметів: української мови і літератури, історії та математики. Сортували школи від тієї, яка має найбільше учнів, що здобули понад 160 балів із цих трьох предметів, до школи, яка має найменше таких учнів. Сюди не включали дані Луцької вечірньої школи.

Виявилося, що перші вісім позицій – аналогічні рейтингу 2019 року.
Опублікували рейтинг шкіл Луцька
Опублікували рейтинг шкіл Луцька
Опублікували рейтинг шкіл Луцька

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Теги: рейтинг, Луцьк, школи
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