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У Луцьку «виросте» ще один торговий заклад

У Луцьку «виросте» ще один торговий заклад
В обласному центрі Волині запланували будівництво торгівельного закладу.

Нова будівля "виросте" на вулиці Ковельській, - пише ВолиньOnline.

Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва торгового закладу на вулиці Ковельській, 25, затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради.

Нове будівництво планують здійснювати на вулиці Ковельській, 25а. Замовником виступає громадянка Лілія Іллюк.

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництв та обслуговування будівель торгівлі.

Відповідно до передпроектних розробок, умовна висота від нульової відмітки до закінчення конструктивної частини будівлі – 4,5 метра. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 50 %.

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих будинків та запроектованих будівель та споруд – вісім метрів. Частина ділянки розташована в санітарно-захисній зоні виробничих об’єктів I-III класів шкідливості.

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Теги: будівництво, Луцьк
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