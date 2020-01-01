Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 вересня





Про це



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 17-22º.



У Луцьку 17 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 19-21º.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 17 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 17-22º.У Луцьку 17 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 19-21º.

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