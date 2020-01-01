Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 17 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 17-22º.
У Луцьку 17 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 19-21º.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 17-22º.
У Луцьку 17 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 19-21º.
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