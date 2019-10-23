У Львові рятують породіллю, яка через ускладнення коронавірусу втратила дитину
Сьогодні, 09:24
У львівській лікарні швидкої допомоги продовжують рятувати 33-річну породіллю, яка через ускладнення коронавірусу втратила дитину.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.
Стан вагітної погіршився наприкінці серпня. Її шпиталізували до пологового відділення з підозрою на CОVID-19. ПЛР-тест виявився позитивним. Діагностували також двобічну пневмонію. На 31-му тижні вагітності львів'янку перевели до реанімації та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Та за два дні серце дитини припинило битися.
Нині, за словами лікарів, породілля перебуває у стабільно тяжкому стані.
"На превеликий жаль, врятувати дитинку не вдалося, він загинув внаслідок гіпоксичного ураження, тобто насичення киснем крові було недостатнім для життєдіяльності плоду", - розповів ТСН заступник головного лікаря Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Іван Міськів.
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Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.
Стан вагітної погіршився наприкінці серпня. Її шпиталізували до пологового відділення з підозрою на CОVID-19. ПЛР-тест виявився позитивним. Діагностували також двобічну пневмонію. На 31-му тижні вагітності львів'янку перевели до реанімації та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Та за два дні серце дитини припинило битися.
Нині, за словами лікарів, породілля перебуває у стабільно тяжкому стані.
"На превеликий жаль, врятувати дитинку не вдалося, він загинув внаслідок гіпоксичного ураження, тобто насичення киснем крові було недостатнім для життєдіяльності плоду", - розповів ТСН заступник головного лікаря Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Іван Міськів.
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