У Львові рятують породіллю, яка через ускладнення коронавірусу втратила дитину





Про це йдеться у випуску



Стан вагітної погіршився наприкінці серпня. Її шпиталізували до пологового відділення з підозрою на CОVID-19. ПЛР-тест виявився позитивним. Діагностували також двобічну пневмонію. На 31-му тижні вагітності львів'янку перевели до реанімації та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Та за два дні серце дитини припинило битися.



Нині, за словами лікарів, породілля перебуває у стабільно тяжкому стані.



"На превеликий жаль, врятувати дитинку не вдалося, він загинув внаслідок гіпоксичного ураження, тобто насичення киснем крові було недостатнім для життєдіяльності плоду", - розповів ТСН заступник головного лікаря Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Іван Міськів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У львівській лікарні швидкої допомоги продовжують рятувати 33-річну породіллю, яка через ускладнення коронавірусу втратила дитину.Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок Стан вагітної погіршився наприкінці серпня. Її шпиталізували до пологового відділення з підозрою на CОVID-19. ПЛР-тест виявився позитивним. Діагностували також двобічну пневмонію. На 31-му тижні вагітності львів'янку перевели до реанімації та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Та за два дні серце дитини припинило битися.Нині, за словами лікарів, породілля перебуває у стабільно тяжкому стані."На превеликий жаль, врятувати дитинку не вдалося, він загинув внаслідок гіпоксичного ураження, тобто насичення киснем крові було недостатнім для життєдіяльності плоду", - розповів ТСН заступник головного лікаря Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Іван Міськів.

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