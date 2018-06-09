У Луцьку відбудеться міжнародний літературний фестиваль «Фронтера»





Як повідомляють організатори, відбувався довгий процес перемовин щодо рішення, чи таки проводити дійство в досить нестабільний час.



«Коли наша команда отримала погодження від Українського культурного фонду щодо співфінансування «Фронтери», ми безумовно зраділи. Однак карантин вніс корективи і проект потрібно було перелаштовувати в онлайн формат. Так, з’явився Елла Яцута.



Цьогоріч під час «Фронтери» презентують новий роман Софії Андрухович «Амадока» та Андрія Любки «Мур», відвідає фестиваль Остап Сливинський, Артем Полежака, Дмитро Лазуткін, Юрій Андрухович та інші.



Очікують під час фестивалю і авторів з Польщі: Мірослава Влеклого, автора бестселера «Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала» та абсолютної зірки польської літератури Яцека Денеля.



Також є попередні домовленості з білоруською письменницею Марією Мартисевич. Оскільки зараз в Білорусі досить складна ситуація Марія Мартисевич або відвідає Луцьк, або ж під час фестивалю відбудеться пряме включення з авторкою.



Цього року, у зв’язку з карантинними обмеженнями, під час фестивалю не буде «прогулянок містом» з події на подію. Кожного дня заходи відбуватимуться в одній локації, яка облаштована відповідно до вимог МОЗ.



«На жаль, ми розуміємо, що зібрати тисячні зали, як минулого року, нам не вдасться. Ми будемо дотримуватися усіх заходів безпеки: дистанції та маскового режиму, обмеженої кількості осіб. Окрім того, потрапити на фестиваль можна буде лише за умови попередньої реєстрації. Ми розуміємо, що це викликає незручності, але діємо у критичних умовах. Для нас важливо, аби ті, кому справді внутрішньо потрібно відчути причетність до мистецької події, мали цю можливість, тож просимо поставитися до всіх обмежень із розумінням», - наголосила Елла Яцута.



З детальною програмою можна буде ознайомитися вже зовсім скоро, тож стежте за анонсами на сторінці фестивалю



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Директорка «Фронтери» розповіла, як цьогоріч планують провести літературний фестиваль на Волині. ФОТО



Довідково: Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже 2-4 жовтня Луцьк перетвориться на місто літератури, на вулицях можна буде зустріти чимало відомих письменників, адже цими вихідними відбудеться III Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера».Як повідомляють організатори, відбувався довгий процес перемовин щодо рішення, чи таки проводити дійство в досить нестабільний час.«Коли наша команда отримала погодження від Українського культурного фонду щодо співфінансування «Фронтери», ми безумовно зраділи. Однак карантин вніс корективи і проект потрібно було перелаштовувати в онлайн формат. Так, з’явився ютуб-канал фестивалю, де від липня щотижня публікують відеорозмови про важливих для Луцька та Великої Волині персоналій, місця та події. Частина зйомок за участі відомих авторів та авторок відбудеться 2-4 жовтня. Ми вирішили не стримувати себе і паралельно із знімальним процесом організувати фестиваль. Ми знаємо, наскільки важливо зараз відновити живе «офлайнове» спілкування, презентувати книги, які вийшли в період карантину, відчути вже забуте емоційне піднесення від зустрічі з улюбленим письменником, а письменникові побачити очі свого читача», – прокоментувала ситуацію директорка фестивалюЦьогоріч під час «Фронтери» презентують новий роман«Амадока» та«Мур», відвідає фестивальта інші.Очікують під час фестивалю і авторів з Польщі:, автора бестселера «Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала» та абсолютної зірки польської літературиТакож є попередні домовленості з білоруською письменницею. Оскільки зараз в Білорусі досить складна ситуація Марія Мартисевич або відвідає Луцьк, або ж під час фестивалю відбудеться пряме включення з авторкою.Цього року, у зв’язку з карантинними обмеженнями, під час фестивалю не буде «прогулянок містом» з події на подію. Кожного дня заходи відбуватимуться в одній локації, яка облаштована відповідно до вимог МОЗ.«На жаль, ми розуміємо, що зібрати тисячні зали, як минулого року, нам не вдасться. Ми будемо дотримуватися усіх заходів безпеки: дистанції та маскового режиму, обмеженої кількості осіб. Окрім того, потрапити на фестиваль можна буде лише за умови попередньої реєстрації. Ми розуміємо, що це викликає незручності, але діємо у критичних умовах. Для нас важливо, аби ті, кому справді внутрішньо потрібно відчути причетність до мистецької події, мали цю можливість, тож просимо поставитися до всіх обмежень із розумінням», - наголосила Елла Яцута.З детальною програмою можна буде ознайомитися вже зовсім скоро, тож стежте за анонсами на сторінці фестивалю «Фронтера»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію