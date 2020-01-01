На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» бус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 18:31
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у селі Бронники Рівненського району мікроавтобус злетів у кювет, внаслідок чого постраждали четверо людей.
Автопригода сталася сьогодні, 17 вересня, близько 16:20, інформує Нацполіція у Рівненській області.
Поліцейські попередньо встановили, що водій «Opel Vivaro», 25-річний житель Костопільського району, допустив зіткнення із автомобілем «Audi», який здійснював маневр повороту ліворуч, в результаті чого мікроавтобус злетів у кювет.
До медзакладу доставили керманича «Opel Vivaro» та його дружину, дитину та тещу. Їх наразі обстежують лікарі.
Водій автомобіля «Audi», який у салоні був сам, в ДТП не постраждав.
На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
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Автопригода сталася сьогодні, 17 вересня, близько 16:20, інформує Нацполіція у Рівненській області.
Поліцейські попередньо встановили, що водій «Opel Vivaro», 25-річний житель Костопільського району, допустив зіткнення із автомобілем «Audi», який здійснював маневр повороту ліворуч, в результаті чого мікроавтобус злетів у кювет.
До медзакладу доставили керманича «Opel Vivaro» та його дружину, дитину та тещу. Їх наразі обстежують лікарі.
Водій автомобіля «Audi», який у салоні був сам, в ДТП не постраждав.
На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
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