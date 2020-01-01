На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» бус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у селі Бронники Рівненського району мікроавтобус злетів у кювет, внаслідок чого постраждали четверо людей.Автопригода сталася сьогодні, 17 вересня, близько 16:20, інформує Нацполіція у Рівненській області.Поліцейські попередньо встановили, що водій «Opel Vivaro», 25-річний житель Костопільського району, допустив зіткнення із автомобілем «Audi», який здійснював маневр повороту ліворуч, в результаті чого мікроавтобус злетів у кювет.До медзакладу доставили керманича «Opel Vivaro» та його дружину, дитину та тещу. Їх наразі обстежують лікарі.Водій автомобіля «Audi», який у салоні був сам, в ДТП не постраждав.На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.