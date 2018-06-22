У Молдові скасували дискваліфікацію колишнього «волинянина», якого звинувачували у футбольних договірняках





За словами самого гравця, дана справа ще не завершена – очікується створення спеціальної комісії, яка і прийме остаточне рішення, - пише



“Мене запросили в Федерацію, поставили мені пару питань і скасували дискваліфікацію. Я можу грати в футбол, але при цьому не знаю, за що і чому я був дискваліфікований. Ніхто не надав ніяких доказів. Я до сих пір не розумію, на підставі чого мене дискваліфікували”, - сказав Насонов.



Вын додав, що його питали, чи ставить він ставки і чи брав участь в договірних іграх. Після того, як він це заперечив, через 15 хвилин дискваліфікацію скасували.



"Мені видали це рішення, але воно молдавською мовою. Зараз мої юристи проводять консультації. Тепер буде створена спеціальна комісія, яка буде розбиратися в цій справі заново. Проблема в тому, що тут немає чіткої структури. В Україні все зрозуміло – є УАФ, є УПЛ, є КДК. А тут все сидять в одній будівлі, але в різних кабінетах. Я не знаю, хто приймав це рішення, хто його скасував. Я написав лист до Федерації футболу Молдови з проханням пояснити, за що мене дискваліфікували, вони мені прислали відповідь – за матч з Флорешти (1:1). Добре, але я якимось боком там? Я не забивав голів, не пропускав їх. У нас є завдання – грати в єврокубках. Ми грали тільки на перемогу. Питаю, які докази – а у відповідь тиша", - розповів колишній гравець "Волині".



“У моєму розумінні участь у договірному матчі – це коли я або організатор, або з кимось домовляюся, або безпосередньо учасник, впливаю на результат. Вони взяли просто зі стелі гру і написали – давайте візьмемо Насонова і ще двох гравців”, - додав Насонов.



Нагадаємо, що Футбольна асоціація Молдови відсторонила на рік від футбольної діяльності трьох гравців Спепанци Ніспорени, серед яких виявився і Насонов.



Під час вивчення справи були розглянуті дані, отримані від УЄФА. Клуб отримав попередження, а крім українця, відсторонені молдаванин Міхай Болун і росіянин Матвій Гуйганов. Також попереджено ще один молдавський клуб – Флорешти.



28-річний Насонов перейшов в Сперанцу лише в березні цього року. В Україні захисник грав за Волинь, донецький Металург, Маріуполь, Арсенал-Київ і ПФК Львів, також на його рахунку виступи за білоруський Граніт.



Клуб з міста Ніспорени знаходиться на сьомому місці турнірної таблиці чемпіонату Молдови.

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