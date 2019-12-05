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Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
У Луцьку свої двері для покупців відчинив четвертий фірмовий магазин високоякісних та універсальних ручних електроінструментів і садово-паркової техніки «Dnipro М».

Не просто магазин, а більше – салон інструментів із дизайнерський інтер’єром, особливо зручною розкладкою товару відкрили на вулиці Ковельській, 3/2 у п’ятницю, 18 вересня.

До слова, «гулятимуть» аж три дні - до неділі, 20 вересня, аби максимально розтягнути святковий настрій для своїх клієнтів і потішити їх приємними сюрпризами, подарунками і акціями.

Директор магазину Максим Зінчук розповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що ж особливого у асортименті і чим дивуватимуть покупців.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


У «Dnipro М» подбали про те, аби під час святкування відвідувачі мали можливість не тільки придбати якісний і надійний інструмент, отримати фахову консультацію від спеціалістів, але й протестувати його у спеціальній зоні, а також долучитися до конкурсів і взяти участь у масштабному розіграші 25-ти призів.

Умови участі – дуже прості, шанс стати власником шліфмашинки кутової, мережевого шуруповерта, степлера будівельного, викрутки, рулетки і багато чого іншого має кожен, хто протягом трьох днів придбає у магазині товар на суму від 300 гривень та прийде в неділю на вручення подарунків. Переможців визначатимуть рандомно за чеками. Головний приз – акумуляторний дриль-шуруповерт Dnipro-М CD-120Н.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


У магазині представлені більше тисячі найменувань товарів відомих брендів «Dnipro M» та «Foresta» – головного національного виробника і дистриб'ютора товарів для ремонту та будівництва компанії «КТ Україна».

Торгова марка «Dnipro M», зокрема, спеціалізується на ручних електроінструментах і аксесуарах до них, а також витратних матеріалах, а виробник «Foresta» ось уже сім років користується популярністю серед покупців садово-паркової техніки високої якості.

Асортимент товарів – надзвичайно широкий і універсальний, у магазині знайдуться необхідні інструменти як для професійних майстрів, так і для домашнього використання.

«До прикладу, бензопили торгової марки «Dnipro M» представлені у ряду інструментів для лісівників. Там є напів професійні і професійні моделі, тож дуже часто їх у нас беруть саме для лісових господарств. До того ж, перед тим як модель потрапила у магазин, її тестували саме лісівники у своєму, так би мовити, безперервному циклі роботи. Щодо «Foresta», то фірма пропонує якісні і надійні інструменти більше для домашнього використання із відповідним співвідношенням ціни та якості», – розповідає директор магазину.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


Бренди не втомлюються працювати над розробкою нових моделей інструментів та обладнання різного цінового сегменту. Більше того, «Dnipro M» – чи не єдиний виробник, який пропонує своїм клієнтам трирічну гарантію на увесь товар, а приємним бонусом є безкоштовна доставка в межах міста при купівлі на суму від 500 гривень.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


На відкриття завітали представники «Dnipro M» зі всього Луцька. Торговий відділ на чолі з Романом Барабасом допомагав підготувати магазин на Ковельській, 3/2 до відкриття, тож разом із колегами чоловік прийшов привітати власників із урочистим відкриттям.

«Взагалі у магазині діють дуже круті акції, знижки і навіть є унікальна можливість протягом цих трьох днів обміняти старий інструмент будь-якої фірми на новий зі знижкою -15%», – розповів Роман Барабас.

Так, впродовж 18-20 вересня лучани мають можливість прийти у магазин «Dnipro M» та обміняти інструмент, який вже відслужив своє, на новенький «щойно із салону». Таку акцію продовжать й надалі, однак стосуватиметься вона лише фірмової продукції.

Максим Зінчук каже, що компанія постійно працює над оновленнями і розширює асортимент та можливості своїх інструментів, тож зовсім не дивно, коли клієнт захоче обміняти старішу модель на щось більш сучасне.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


Директор магазину пригадує, що найпершим був зварювальний апарат фірми «Dnipro M», який «увірвався» на українські ринки понад 10 років тому: «Саме із чого почався успіх компанії. Люди вже тоді зрозуміли, що в інструменті є унікальне співвідношення ціни і якості. Сьогодні ж у магазині представлені такі моделі зварювальних апаратів, до яких можна під’єднати 200 метрів кабелю і не тягнути систему для висотних робіт. Ще однією перевагою цього бренду є якісне сервісне обслуговування. За 2–3 дні людині відремонтують інструмент і, більше того, якщо він, приміром, здає його брудним і таким, як то кажуть, після роботи, то клієнту його повернуть чистеньким, з вигляду геть новим».

Загалом із першого дня існування бренду його філософією стали: створення якісної продукції, доступні ціни, привабливі акції та надання бездоганного сервісу. Відтак у магазині «Dnipro M» у Луцьку також подбали про те, аби клієнти лишалися задоволеними.

Кожному тут запропонують каву чи чай, допомогу консультанта або ж не заважатимуть, якщо клієнт не потребуватиме порад.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


На компанію «КТ Україна» Максим Зінчук працює вже близько 5-ти років, зокрема в останні декілька обіймав посаду керівника відділу продажів у області, тож він як ніхто знає про усі переваги торгових марок, що пропонує покупцям у «Dnipro M», і на власному досвіді переконався у якості та надійності обладнання.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


На відкриття магазину зібралося чимало відвідувачів. А люди, які просто проходили повз, зацікавлено спостерігали за дійством і охоче долучалися до тестування інструментів. На стендах розклали електроінструменти різних категорій.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


Лучанин Олександр Березовський каже, що встиг вже спробувати, як працюють електрошуруповерт, зварювальний апарат, електропилка і будівельний степлер.

«Інструменти дуже хороші, працювати із ними легко», – прокоментував пан Олександр, каже, що задумався щодо купівлі нового обладнання для свого дому.

А от Віктор Бондарук не лише задумався, а вже й придбав для себе новеньку електричну пилку, адже із нагоди відкриття магазину покупці отримують приємні знижки, що не можуть не заохочувати до оновлення домашнього асортименту інструментів.

«Давно із сином хотіли мати, а сьогодні така нагода, ще й знижки, тому вирішив взяти. Річ дуже корисна. Придбав пилку у «Dnipro M» і вирішив проконсультуватися у фахівців щодо мастила, яке взяв на ринку попередньо», – каже Віктор Бондарук.

Для презентації асортименту, наявного у магазині, підготували декілька локацій, зокрема на спеціальному стенді встановили колоду, де можна було б завести пилку і спробувати розпиляти дерево.

Віктор Бондарук послухав поради від фахівця, спробував сам і тоді вже з впевненістю сказав, що із покупкою не прогадав. Тепер чекає свого шансу виграти ще якийсь приз під час розіграшу у неділю.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


Під час усього дня святкування із гостями працював ведучий Юрій, що заохочував перехожих долучатися до конкурсів і тестувати інструменти.

Потенційні покупці мали можливість позмагатися на влучність, стріляючи у кульки будівельним степлером, випробувати свою силу, тримаючи на час інструменти у руках та інше. До слова, усі конкурси – безпрограшні, для учасників підготували призи і заохочувальні подарунки.

Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*


Магазин «Dnipro M» знаходиться за адресою: місто Луцьк, вулиця Ковельська, 3/2.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном: +38 095 225 00 59.


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Теги: DniproM, Луцьк, магазин, відкриття, інструменти
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