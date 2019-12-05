Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*

У Луцьку свої двері для покупців відчинив четвертий фірмовий магазин високоякісних та універсальних ручних електроінструментів і садово-паркової техніки «Dnipro М».Не просто магазин, а більше – салон інструментів із дизайнерський інтер’єром, особливо зручною розкладкою товару відкрили на вулиці Ковельській, 3/2 у п’ятницю, 18 вересня.До слова, «гулятимуть» аж три дні - до неділі, 20 вересня, аби максимально розтягнути святковий настрій для своїх клієнтів і потішити їх приємними сюрпризами, подарунками і акціями.Директор магазинурозповів, що ж особливого у асортименті і чим дивуватимуть покупців.У «Dnipro М» подбали про те, аби під час святкування відвідувачі мали можливість не тільки придбати якісний і надійний інструмент, отримати фахову консультацію від спеціалістів, але й протестувати його у спеціальній зоні, а також долучитися до конкурсів і взяти участь у масштабному розіграші 25-ти призів.Умови участі – дуже прості, шанс стати власником шліфмашинки кутової, мережевого шуруповерта, степлера будівельного, викрутки, рулетки і багато чого іншого має кожен, хто протягом трьох днів придбає у магазині товар на суму від 300 гривень та прийде в неділю на вручення подарунків. Переможців визначатимуть рандомно за чеками. Головний приз – акумуляторний дриль-шуруповерт Dnipro-М CD-120Н.У магазині представлені більше тисячі найменувань товарів відомих брендів «Dnipro M» та «Foresta» – головного національного виробника і дистриб'ютора товарів для ремонту та будівництва компанії «КТ Україна».Торгова марка «Dnipro M», зокрема, спеціалізується на ручних електроінструментах і аксесуарах до них, а також витратних матеріалах, а виробник «Foresta» ось уже сім років користується популярністю серед покупців садово-паркової техніки високої якості.Асортимент товарів – надзвичайно широкий і універсальний, у магазині знайдуться необхідні інструменти як для професійних майстрів, так і для домашнього використання.«До прикладу, бензопили торгової марки «Dnipro M» представлені у ряду інструментів для лісівників. Там є напів професійні і професійні моделі, тож дуже часто їх у нас беруть саме для лісових господарств. До того ж, перед тим як модель потрапила у магазин, її тестували саме лісівники у своєму, так би мовити, безперервному циклі роботи. Щодо «Foresta», то фірма пропонує якісні і надійні інструменти більше для домашнього використання із відповідним співвідношенням ціни та якості», – розповідає директор магазину.Бренди не втомлюються працювати над розробкою нових моделей інструментів та обладнання різного цінового сегменту. Більше того, «Dnipro M» – чи не єдиний виробник, який пропонує своїм клієнтам трирічну гарантію на увесь товар, а приємним бонусом є безкоштовна доставка в межах міста при купівлі на суму від 500 гривень.На відкриття завітали представники «Dnipro M» зі всього Луцька. Торговий відділ на чолі здопомагав підготувати магазин на Ковельській, 3/2 до відкриття, тож разом із колегами чоловік прийшов привітати власників із урочистим відкриттям.«Взагалі у магазині діють дуже круті акції, знижки і навіть є унікальна можливість протягом цих трьох днів обміняти старий інструмент будь-якої фірми на новий зі знижкою -15%», – розповів Роман Барабас.Так, впродовж 18-20 вересня лучани мають можливість прийти у магазин «Dnipro M» та обміняти інструмент, який вже відслужив своє, на новенький «щойно із салону». Таку акцію продовжать й надалі, однак стосуватиметься вона лише фірмової продукції.Максим Зінчук каже, що компанія постійно працює над оновленнями і розширює асортимент та можливості своїх інструментів, тож зовсім не дивно, коли клієнт захоче обміняти старішу модель на щось більш сучасне.Директор магазину пригадує, що найпершим був зварювальний апарат фірми «Dnipro M», який «увірвався» на українські ринки понад 10 років тому: «Саме із чого почався успіх компанії. Люди вже тоді зрозуміли, що в інструменті є унікальне співвідношення ціни і якості. Сьогодні ж у магазині представлені такі моделі зварювальних апаратів, до яких можна під’єднати 200 метрів кабелю і не тягнути систему для висотних робіт. Ще однією перевагою цього бренду є якісне сервісне обслуговування. За 2–3 дні людині відремонтують інструмент і, більше того, якщо він, приміром, здає його брудним і таким, як то кажуть, після роботи, то клієнту його повернуть чистеньким, з вигляду геть новим».Загалом із першого дня існування бренду його філософією стали: створення якісної продукції, доступні ціни, привабливі акції та надання бездоганного сервісу. Відтак у магазині «Dnipro M» у Луцьку також подбали про те, аби клієнти лишалися задоволеними.Кожному тут запропонують каву чи чай, допомогу консультанта або ж не заважатимуть, якщо клієнт не потребуватиме порад.На компанію «КТ Україна» Максим Зінчук працює вже близько 5-ти років, зокрема в останні декілька обіймав посаду керівника відділу продажів у області, тож він як ніхто знає про усі переваги торгових марок, що пропонує покупцям у «Dnipro M», і на власному досвіді переконався у якості та надійності обладнання.На відкриття магазину зібралося чимало відвідувачів. А люди, які просто проходили повз, зацікавлено спостерігали за дійством і охоче долучалися до тестування інструментів. На стендах розклали електроінструменти різних категорій.Лучанинкаже, що встиг вже спробувати, як працюють електрошуруповерт, зварювальний апарат, електропилка і будівельний степлер.«Інструменти дуже хороші, працювати із ними легко», – прокоментував пан Олександр, каже, що задумався щодо купівлі нового обладнання для свого дому.А отне лише задумався, а вже й придбав для себе новеньку електричну пилку, адже із нагоди відкриття магазину покупці отримують приємні знижки, що не можуть не заохочувати до оновлення домашнього асортименту інструментів.«Давно із сином хотіли мати, а сьогодні така нагода, ще й знижки, тому вирішив взяти. Річ дуже корисна. Придбав пилку у «Dnipro M» і вирішив проконсультуватися у фахівців щодо мастила, яке взяв на ринку попередньо», – каже Віктор Бондарук.Для презентації асортименту, наявного у магазині, підготували декілька локацій, зокрема на спеціальному стенді встановили колоду, де можна було б завести пилку і спробувати розпиляти дерево.Віктор Бондарук послухав поради від фахівця, спробував сам і тоді вже з впевненістю сказав, що із покупкою не прогадав. Тепер чекає свого шансу виграти ще якийсь приз під час розіграшу у неділю.Під час усього дня святкування із гостями працював ведучий, що заохочував перехожих долучатися до конкурсів і тестувати інструменти.Потенційні покупці мали можливість позмагатися на влучність, стріляючи у кульки будівельним степлером, випробувати свою силу, тримаючи на час інструменти у руках та інше. До слова, усі конкурси – безпрограшні, для учасників підготували призи і заохочувальні подарунки.Магазин «Dnipro M» знаходиться за адресою: місто Луцьк, вулиця Ковельська, 3/2.Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном: