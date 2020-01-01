На Волині за добу коронавірус виявили у 13 правоохоронців
Сьогодні, 15:36
Щоденно у понад 100 правоохоронців МВС виявляють COVID-19.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, - інформує департамент комунікації МВС України.
«Це все ті, хто безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця правопорушень, які працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти COVID-19. У нас на сьогоднішній день з 345 тис. працівників МВС вже більше 4 тис. захворіли коронавірусом», - зауважив Антон Геращенко.
Сьогодні, 18 вересня, зареєстровано 98 нових випадків коронавірусної хвороби серед правоохоронців МВС. Найбільша кількість хворих зафіксована у Волинській області – 13, у Харківській – 8 та у м. Києві – 15 випадків.
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Загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіло 4577 осіб, одужало – 4116 і, на жаль, 12 правоохоронців померло.
Нагадуємо, щоб вберегтися від хвороби ретельно та регулярно мийте руки з милом, не торкайтеся брудними руками очей, носа, рота, носіть захисну маску та дотримуйтеся соціальної дистанції 1,5 м.
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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, - інформує департамент комунікації МВС України.
«Це все ті, хто безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця правопорушень, які працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти COVID-19. У нас на сьогоднішній день з 345 тис. працівників МВС вже більше 4 тис. захворіли коронавірусом», - зауважив Антон Геращенко.
Сьогодні, 18 вересня, зареєстровано 98 нових випадків коронавірусної хвороби серед правоохоронців МВС. Найбільша кількість хворих зафіксована у Волинській області – 13, у Харківській – 8 та у м. Києві – 15 випадків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Три смерті і 96 нових випадків на добу: на Волині ускладнилася ситуація з коронавірусом
Загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіло 4577 осіб, одужало – 4116 і, на жаль, 12 правоохоронців померло.
Нагадуємо, щоб вберегтися від хвороби ретельно та регулярно мийте руки з милом, не торкайтеся брудними руками очей, носа, рота, носіть захисну маску та дотримуйтеся соціальної дистанції 1,5 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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