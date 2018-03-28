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У селі на Волині медикам передали новеньку «швидку» для надання допомоги хворим на Сovid-19

У селі на Волині медикам передали новеньку «швидку» для надання допомоги хворим на Сovid-19
Два нових спецавтомобілі для екстреної медичної допомоги отримали Нововолинське та Ковельське відділення.

Про це повідомив керівник центру екстреної медицини Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що "швидкі" будуть задіяні в спеціально виділених бригадах для надання допомоги хворим на Сovid-19. Сьогодні, 18 вересня, один автомобіль Peugeot Boxer Ковельське відділення ЕМД передало для свого пункту у селі Поворськ.

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Теги: швидка допомога, авто
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