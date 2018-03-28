У селі на Волині медикам передали новеньку «швидку» для надання допомоги хворим на Сovid-19





Про це повідомив керівник центру екстреної медицини Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.



Зазначається, що "швидкі" будуть задіяні в спеціально виділених бригадах для надання допомоги хворим на Сovid-19. Сьогодні, 18 вересня, один автомобіль Peugeot Boxer Ковельське відділення ЕМД передало для свого пункту у селі Поворськ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два нових спецавтомобілі для екстреної медичної допомоги отримали Нововолинське та Ковельське відділення.Про це повідомив керівник центру екстреної медицинина своїй сторінці у Facebook.Зазначається, що "швидкі" будуть задіяні в спеціально виділених бригадах для надання допомоги хворим на Сovid-19. Сьогодні, 18 вересня, один автомобіль Peugeot Boxer Ковельське відділення ЕМД передало для свого пункту у селі Поворськ.

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