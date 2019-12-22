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Аграрії Луганщини просять про допомогу

Аграрії Луганщини просять про допомогу
Аграрії та фермери Луганської області просять державу виплатити їм компенсацію за збитки, завдані військовими діями на їх угіддях.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Сільські господарники зустрілися з урядовцями під час їх візиту на Луганщину. Попросили у представників міністерства компенсації за збитки, задані війною. Адже на сільськогосподарських землях, де зараз розміщені бліндажі та окопи, неможливо вирощувати урожай й отримувати прибуток. Також важко працювати із землею, яку пошкодили вибухи.

“Це стане важливим завданням для міністерства для відновлення справедливості та відкритих стосунків між владою та бізнесом. Найближчим часом запропонуємо механізми вирішення цього питання”, – заявив учасник робочої поїздки, радник віцепрем‘єра Андрій Мирошніченко.

Військові дії, які тривають на території Луганської області з весни 2014 року, значно змінили сільське господарство в цьому регіоні. Так, через руйнацію доріг та втрату великої кількості елеваторів ціни на зерно в Луганській області одні із найнижчих в Україні.

Почали занепадати малі фермерські господарства, які через транспортний колапс залишились відрізаними від основного сільськогосподарського ринку. Багато фермерів почали забивати худобу на м’ясо, бо вважають подальше вирощування корів та свиней в таких умовах нерентабельним.


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Теги: земля, війна, аграрії, допомога, Луганська область
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