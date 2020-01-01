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У Луцьку охочим безкоштовно перевіряли тиск та рівень цукру

У Луцьку охочим безкоштовно перевіряли тиск та рівень цукру
Майже сотні лучанам медики КП «Луцький центр ПМД» безкоштовно виміряли тиск та рівень цукру у крові.

Про це розповіла Суспільному сімейна лікарка Вікторія Мельничук.

Акція відбувалась у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Організували її медики в рамках програми «Захистіть своє серце». Присвячена подія до Всесвітнього дня серця, який відзначається 29 вересня.

З 10 години ранку до 14 майже 100 лучан захотіли безкоштовно перевірити свій артеріальний тиск, виміряти рівень сатурації кисню в капілярній крові та рівень глюкози.

У парку працювало двоє лікарів та медична сестра КП «Луцький центр ПМД». Вікторія Мельничук розповіла, що такі акції організовують часто. Вчора виявили лучан, у яких був підвищений тиск та цукор. Деякі із них навіть не знали, що мають проблеми зі здоров'ям. Лікарі порадили таким громадянам звернутися до своїх сімейних лікарів та пройти медичне обстеження.

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Теги: Луцьк, акція, тиск, цукор
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