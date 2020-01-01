У Луцьку охочим безкоштовно перевіряли тиск та рівень цукру





Про це розповіла Вікторія Мельничук.



Акція відбувалась у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Організували її медики в рамках програми «Захистіть своє серце». Присвячена подія до Всесвітнього дня серця, який відзначається 29 вересня.



З 10 години ранку до 14 майже 100 лучан захотіли безкоштовно перевірити свій артеріальний тиск, виміряти рівень сатурації кисню в капілярній крові та рівень глюкози.



У парку працювало двоє лікарів та медична сестра КП «Луцький центр ПМД». Вікторія Мельничук розповіла, що такі акції організовують часто. Вчора виявили лучан, у яких був підвищений тиск та цукор. Деякі із них навіть не знали, що мають проблеми зі здоров'ям. Лікарі порадили таким громадянам звернутися до своїх сімейних лікарів та пройти медичне обстеження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже сотні лучанам медики КП «Луцький центр ПМД» безкоштовно виміряли тиск та рівень цукру у крові.Про це розповіла Суспільному сімейна лікаркаАкція відбувалась у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Організували її медики в рамках програми «Захистіть своє серце». Присвячена подія до Всесвітнього дня серця, який відзначається 29 вересня.З 10 години ранку до 14 майже 100 лучан захотіли безкоштовно перевірити свій артеріальний тиск, виміряти рівень сатурації кисню в капілярній крові та рівень глюкози.У парку працювало двоє лікарів та медична сестра КП «Луцький центр ПМД». Вікторія Мельничук розповіла, що такі акції організовують часто. Вчора виявили лучан, у яких був підвищений тиск та цукор. Деякі із них навіть не знали, що мають проблеми зі здоров'ям. Лікарі порадили таким громадянам звернутися до своїх сімейних лікарів та пройти медичне обстеження.

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