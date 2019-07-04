Повідомили деталі смертельної аварії під Луцьком, де загинула 16-річна лучанка





Як стало відомо з власних джерел



25-річний водій, родом з Тернопільщини, керуючи автомобілем Ford Focus, допустив наїзд на дівчину. Від отриманих травм померла на місці жителька Луцька 2004 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Звірів Ківерцівського району 19 вересня сталася ДТП. Ford Focus на «зебрі» збив на смерть 16-річну лучанку Як стало відомо з власних джерел Інформаційному агентству Волинські Новини , автопригода сталася на пішохідному переході о 21:30.25-річний водій, родом з Тернопільщини, керуючи автомобілем Ford Focus, допустив наїзд на дівчину. Від отриманих травм померла на місці жителька Луцька 2004 року народження.

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