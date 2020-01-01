У Луцьку капітально відремонтують приміщення пенсійного фонду





Замовником виступає Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, пише



Йдеться про капітальний ремонт приміщення на вулиці Кравчука, 22в, у Луцьку.



Строк виконання робіт – до 31 жовтня. Очікувана вартість становить 783,389 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавця капітального ремонту адміністративного приміщення головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області визначать у результаті відкритих торгів.Замовником виступає Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, пише «Волинь Online» . Тендерні пропозиції приймають до 2 жовтня.Йдеться про капітальний ремонт приміщення на вулиці Кравчука, 22в, у Луцьку.Строк виконання робіт – до 31 жовтня. Очікувана вартість становить 783,389 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію