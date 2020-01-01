У Луцьку капітально відремонтують приміщення пенсійного фонду
Сьогодні, 04:14
Виконавця капітального ремонту адміністративного приміщення головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області визначать у результаті відкритих торгів.
Замовником виступає Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, пише «Волинь Online». Тендерні пропозиції приймають до 2 жовтня.
Йдеться про капітальний ремонт приміщення на вулиці Кравчука, 22в, у Луцьку.
Строк виконання робіт – до 31 жовтня. Очікувана вартість становить 783,389 тисячі гривень.
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Замовником виступає Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, пише «Волинь Online». Тендерні пропозиції приймають до 2 жовтня.
Йдеться про капітальний ремонт приміщення на вулиці Кравчука, 22в, у Луцьку.
Строк виконання робіт – до 31 жовтня. Очікувана вартість становить 783,389 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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