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В Україні зафіксували вже 60 випадків отруєння грибами

В Україні зафіксували вже 60 випадків отруєння грибами
З початку року зареєстрували 60 постраждалих осіб внаслідок отруєння дикорослими грибами, з них одна людина померла.

Про це інформують на сторінці Центру громадського здоров'я України.

Постраждалих зареєстрували у Донецькій, Дніпропетровській областях — 8 осіб; у Рівненській, Вінницькій Чернівецькій та Чернігівській областях по 5 осіб; у Черкаській області — 4 особи, у Волинській області — 3 особи, (1 летальний), у Полтавській області — 3 осіб, у Житомирській, Закарпатській, Харківській, Херсонській, Львівській областях по 2 осіб, у Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській та Сумській областях по 1 особі.

Страви з грибів є у раціоні харчування мешканців багатьох регіонів України.

"Не забувайте, що дотримання правил збирання, приготування грибів – справа відповідальна. Наявність навіть одного отруйного гриба серед їстівних може спричинити отруєння", - наголошують у ЦГЗ.

Як не отруїтися грибами:

Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються за наявності дозвільної документації.

Не купуйте гриби на стихійних ринках та несанкціонованих точках торгівлі.

Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

Не куштуйте сирі гриби.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.
Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Не рекомендують вживати гриби:

- жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;
- дітям до 12 років;
- людям літнього віку.

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Теги: гриби, отруєння, Центр громадського здоров'я
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