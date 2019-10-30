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18-річний волинянин викрав в односельчанина мопед

18-річний волинянин викрав в односельчанина мопед
У Любомльському районі поліція затримала викрадача мопеда.

Учора до поліції із заявою звернувся 59-річний житель Любомльського району. Чоловік повідомив, що з господарського приміщення за місцем проживання викрали його мопед Spark, вартістю 17 тис. грн, інформує сектор комунікації поліції Волинської області

Співробітники поліції оперативно встановили, що до вчинення незаконного заволодіння транспортом причетний 18-річний житель Любомльского району, односелець потерпілого.

Транспортний засіб правоохоронці вилучили. Його повернули власнику. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Триває слідство.

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Теги: злодій, Волинь, поліція, мопед
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