18-річний волинянин викрав в односельчанина мопед

У Любомльському районі поліція затримала викрадача мопеда.Учора до поліції із заявою звернувся 59-річний житель Любомльського району. Чоловік повідомив, що з господарського приміщення за місцем проживання викрали його мопед Spark, вартістю 17 тис. грн, інформує сектор комунікації поліції Волинської областіСпівробітники поліції оперативно встановили, що до вчинення незаконного заволодіння транспортом причетний 18-річний житель Любомльского району, односелець потерпілого.Транспортний засіб правоохоронці вилучили. Його повернули власнику. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Триває слідство.