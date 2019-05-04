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У Луцьку нацгвардійці будують храм

У Луцьку нацгвардійці будують храм
Незабаром на території військової частини 1141 Західного ОТО з’явиться храм Покрови Пресвятої Богородиці.

Нині тривають роботи зі спорудження основної частини, які планують завершити до кінця 2020 року, - інформує пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.

«Сподіваюся, з Божою допомогою, уже наступного року храм гостинно відчинить двері для військовослужбовців. Тут вони зможуть не лише відвідати недільні чи святкові служби, але й прийти сюди у будь-який день, помолитися, поспілкуватися з капеланом і знайти для себе духовну розраду», - зазначив капелан військової частини 1141 отець Сергій Лівончук.

У Луцьку нацгвардійці будують храм
У Луцьку нацгвардійці будують храм
У Луцьку нацгвардійці будують храм

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Теги: нацгвардійці, храм, будівництво
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