У Луцьку нацгвардійці будують храм
Сьогодні, 18:40
Незабаром на території військової частини 1141 Західного ОТО з’явиться храм Покрови Пресвятої Богородиці.
Нині тривають роботи зі спорудження основної частини, які планують завершити до кінця 2020 року, - інформує пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
«Сподіваюся, з Божою допомогою, уже наступного року храм гостинно відчинить двері для військовослужбовців. Тут вони зможуть не лише відвідати недільні чи святкові служби, але й прийти сюди у будь-який день, помолитися, поспілкуватися з капеланом і знайти для себе духовну розраду», - зазначив капелан військової частини 1141 отець Сергій Лівончук.
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Нині тривають роботи зі спорудження основної частини, які планують завершити до кінця 2020 року, - інформує пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
«Сподіваюся, з Божою допомогою, уже наступного року храм гостинно відчинить двері для військовослужбовців. Тут вони зможуть не лише відвідати недільні чи святкові служби, але й прийти сюди у будь-який день, помолитися, поспілкуватися з капеланом і знайти для себе духовну розраду», - зазначив капелан військової частини 1141 отець Сергій Лівончук.
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