У Луцьку нацгвардійці будують храм

Незабаром на території військової частини 1141 Західного ОТО з’явиться храм Покрови Пресвятої Богородиці.Нині тривають роботи зі спорудження основної частини, які планують завершити до кінця 2020 року, - інформує пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.«Сподіваюся, з Божою допомогою, уже наступного року храм гостинно відчинить двері для військовослужбовців. Тут вони зможуть не лише відвідати недільні чи святкові служби, але й прийти сюди у будь-який день, помолитися, поспілкуватися з капеланом і знайти для себе духовну розраду», - зазначив капелан військової частини 1141 отець