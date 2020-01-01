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Зниження температури і дощ: якою буде погода на Волині у неділю, 27 вересня

Зниження температури і дощ: якою буде погода на Волині у неділю, 27 вересня
У неділю, 27 вересня, на Волині прогнозують хмарну погоду, дощ, грозу.

Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.

Вiтер схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi становитиме 11-16º тепла, вдень - 13-18º.

27 вересня відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути "здвинутим" у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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