Зниження температури і дощ: якою буде погода на Волині у неділю, 27 вересня
Сьогодні, 19:00
У неділю, 27 вересня, на Волині прогнозують хмарну погоду, дощ, грозу.
Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.
Вiтер схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi становитиме 11-16º тепла, вдень - 13-18º.
27 вересня відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути "здвинутим" у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим.
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Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.
Вiтер схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi становитиме 11-16º тепла, вдень - 13-18º.
27 вересня відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути "здвинутим" у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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