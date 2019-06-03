Водійські посвідчення нового зразка: які нововведення та що потрібно знати

Однією з найпопулярніших послуг в сервісному центрі МВС є видача посвідчення водія.Про зміни, які стосуються цього документу розповів начальник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області- Тут все дуже просто. Наприклад, сьогодні останній день дії посвідчення – то вже завтра ви можете його обміняти в будь-якому з центрів (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР і за умови, що це робочий день у сервісному центрі МВС - за попереднім записом через електронну чергу ). Також обміняти документ можна онлайн, за допомогою «Електронного кабінету водія» на сайті Головного сервісного центру МВС і забрати його у тому сервісному центрі МВС, яке вказували при заповнені заявки (без попереднього запису). Алгоритм дій є на сайті: http://vol.hsc.gov.ua/- До комплекту документів, які громадянин обов'язково надає в сервісному центрі МВС для отримання адміністративних послуг, пов'язаних із посвідченням водія належить: документи, що підтверджують особу; ІПН; наявне посвідчення водія; медична довідка (за формою 083о).В разі зміни анкетних даних (прізвище, ім’я) обов’язковою є наявність документу, що свідчить про таку зміну, до прикладу – свідоцтво про шлюб.Окремо хочу наголосити, що скористатися послугами (обмін, відновлення посвідчення водія або після успішного складання іспитів на право керування транспортним засобом) вам необхідна медичнадовідка (за формою 083/о). Нагадаємо, що в документі обов'язково має бути зазначено інформацію про групу крові та резус-фактор, адже ці відомості відображаються у новому посвідченні водія.Вартість такої послуги становить 219 грн.- Нові бланки повністю адаптовані до міжнародних вимог. Документ тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами). Він чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу. У посвідченні водія зазначено групу крові (резус-фактор) водія і будуть вказані відомості про згоду або незгоду на донорство, які вносяться лише за письмовою згодою громадянина.- Пункт, який передбачає запровадження оформлення та видачу нових бланків, зразки яких затверджені урядом, ще не набрав чинності. Ми обов’язково поінформуємо вас про впровадження змін. Також зазначу, що посвідчення водія, які були видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано. До речі, ця інформація стосується не тільки національного посвідчення водія, а й бланків свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, тимчасового реєстраційного талону ТЗ і міжнародного посвідчення водія.