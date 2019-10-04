Волинські газовики розігрують смартфони

«Волиньгаз» оголошує акцію для клієнтів компанії - споживачів природного газу. Газорозподільна компанія розігрує три сучасні смартфони.Акція "Оплати доставку газу - виграй смартфон!" триватиме з 20 вересня по 20 жовтня, - повідомляє пресслужба АТ "Волиньгаз"Умови акції:з 20 вересня по 20 жовтня 2020 р. потрібно сплатити за послугу з розподілу природного газу (доставку газу) АТ «Волиньгаз» по грудень 2020 р. включно.Трьох переможців із числа учасників акції визначать 21 жовтня 2020 р. за допомогою генератора випадкових чисел. Переможці стануть власниками трьох новеньких якісних смартфонів Samsung.Деталі можна дізнатися за номером телефону: (067) 33 39 104.АТ «Волиньгаз» не продає газ, а здійснює розподіл природного газу для майже 250 тис. побутових споживачів та понад 4 тис. підприємств Волинської області. Аварійно-диспетчерська служба «104» АТ «Волиньгаз» працює цілодобово та без вихідних. Вирішити будь-які газові питання ви можете за номерами телефонів контакт-центру АТ «Волиньгаз» : (067) 33 39 104 або (0332) 280 104 або в онлайн-сервісах компанії.