У новій школі в селі на Волині вже будують покрівлю. ФОТО





Про це інформують на сайті Шацької райдержадміністрації.



На даному етапі триває будівництво покрівлі школи та проводять штукатурні роботи приміщення.



"Варто зазначити, що темпи будівництва нового приміщання значно зросли", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продовжуються будівельні роботи по проєкту реконструкції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Піща Шацького району, що здійснюється в рамках президентської великомасштабної програми «Велике будівництво».Про це інформують на сайті Шацької райдержадміністрації.На даному етапі триває будівництво покрівлі школи та проводять штукатурні роботи приміщення."Варто зазначити, що темпи будівництва нового приміщання значно зросли", - йдеться в повідомленні.

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