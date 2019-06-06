Пункт пропуску «Дорогуськ» 29 вересня тимчасово не працюватиме
Сьогодні, 12:33
В пункті пропуску для автомобільного сполучення «Дорогуськ» 29 вересня з 08:00 до 18:00 не буде здійснюватися митне оформлення та пропуск товарів та транспортних засобів суміжною стороною, у зв’язку з відключення електроенергії (технічним обслуговуванням трансформаторних станцій).
Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.
Тож з метою недопущення накопичення черг перед пунктом пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», водіям пропонують обрати альтернативні маршрути переміщення, та направлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення до інших пунктів пропуску, які функціонують на кордоні з Польщею.
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Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.
Тож з метою недопущення накопичення черг перед пунктом пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», водіям пропонують обрати альтернативні маршрути переміщення, та направлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення до інших пунктів пропуску, які функціонують на кордоні з Польщею.
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