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За спалювання сміття оштрафували двох волинян

За спалювання сміття оштрафували двох волинян
У селі Кримне Камінь-Каширському районі оштрафували порушника за спалювання сміття на 340 гривень.

На жителя Ратнівського району склали протокол за статтею 85 ч.3 КУпАП. за порушення правил рибальства, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Так, 26-27 вересня у Володимир-Волинському районі інспектори спільно з працівниками із ДСНС та поліції провели рейди. Оштрафували також екопорушника на 340 гривень за спалювання відходів.

У Любешівському районі 25 вересня провели перевірки з рятувальниками. Також відбувся спільний рейд по території району з працівниками ДП «Любешівське ЛМГ» та НПП «Прип'ять-Стохід». Порушників не виявили.
За спалювання сміття оштрафували двох волинян
За спалювання сміття оштрафували двох волинян
За спалювання сміття оштрафували двох волинян


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Теги: порушники, екологи, Луцьк, рейд
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