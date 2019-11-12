За спалювання сміття оштрафували двох волинян

У селі Кримне Камінь-Каширському районі оштрафували порушника за спалювання сміття на 340 гривень.На жителя Ратнівського району склали протокол за статтею 85 ч.3 КУпАП. за порушення правил рибальства, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Так, 26-27 вересня у Володимир-Волинському районі інспектори спільно з працівниками із ДСНС та поліції провели рейди. Оштрафували також екопорушника на 340 гривень за спалювання відходів.У Любешівському районі 25 вересня провели перевірки з рятувальниками. Також відбувся спільний рейд по території району з працівниками ДП «Любешівське ЛМГ» та НПП «Прип'ять-Стохід». Порушників не виявили.