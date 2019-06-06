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Через Волинь автобусом намагалися нелегально провезти техніку до Apple

Через Волинь автобусом намагалися нелегально провезти техніку до Apple
Митники «Ягодина» виявили незадекларовану техніку для Apple на суму понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби у фейсбуйці.

Товар знайшли під час повного митного огляду автобусу «Прага-Київ». Виявлений товар перевищує неоподатковану норму дозволену для ввезення на митну територію України для громадян. Серед товарів - чохли-батареї для AppleiPhone 11 ProMax; чохли для планшету AppleforAppleiPadPro, зарядні пристрої USB-c 18W PowerAdapter, загальною вартістю понад 100 тис. грн.

Громадянин України не задекларував товар, тобто не заявив за встановленою формою точні та достовірні відомості про наявність, кількість, найменування та вартість товару.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
Через Волинь автобусом намагалися нелегально провезти техніку до Apple
Через Волинь автобусом намагалися нелегально провезти техніку до Apple
Через Волинь автобусом намагалися нелегально провезти техніку до Apple
Через Волинь автобусом намагалися нелегально провезти техніку до Apple

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Теги: митниця, товари, Apple
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Коментарі 1
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А до Apple це куди? В с. Яблунька Маневицького р-ну?
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